Wolfs è il film finora più visto su Apple TV Plus

“Wolfs”, con George Clooney e Brad Pitt, è il film più visto nella storia di Apple TV+. A riferirlo è il sito Deadline. La Casa di Cupertino non indica numeri specifici ma secondo il sito specializzato in notizie sul mondo dell’intrattenimento, il film ha permesso di aumentare il numero di spettatori di circa il 30% nella prima settimana dalla disponibilità.

Wolfs è stato trasmesso su Apple TV+ la prima volta il 27 settembre 2024, offerto in più di 100 paesi, e a quanto pare ha portato ad una impennata di spettatori negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Canada, Australia, Italia, Messico, Brasile e Germania.

Le superstar mondiali George Clooney e Brad Pitt riunite per questa commedia d’azione, evidentemente funzionano, e forse è anche la trama a stuzzicare l’interesse del pubblico.

In “Wolfs – Lupi solitari”, Clooney interpreta un risolutore professionista ingaggiato per coprire un crimine di alto profilo. Ma quando entra in scena un secondo risolutore (Pitt) e i due “lupi solitari” sono costretti a lavorare insieme, la loro serata andrà fuori controllo in modi che nessuno dei due avrebbe mai immaginato.

I due protagonisti sono i “Wolfs” al quale fa riferimento il titolo, i fixer, i risolutori, un po’ come il mitico Mr. Wolf di Pulp Fiction, chiamato per “risolvere problemi”. Wolfs è scritto e diretto da Jon Watts, regista dell’ultima trilogia di Spider-Man, cineasta anche dietro le produzioni (più piccole) di Clown e Cop Car.

Le due super star di Hollywood George Clooney e Brad Pitt figurano anche tra i produttori del film, insieme al regista e sceneggiatore. Tra gli altri attori presenti troviamo: Amy Ryan, Austin Abrams e Poorna Jagannatha.

