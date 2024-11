Offerta VPN per il Black Friday, risparmia fino al 74% con 3 Mesi Extra

Pubblicità

Il Black Friday e il Cyber Monday sono tra le migliori occasioni dell’anno per fare acquisti online all’insegna del risparmio; quest’anno, anche per garantire la propria sicurezza online a un prezzo imbattibile.

Con l’offerta speciale di NordVPN infatti è possibile risparmiare fino al 74% e ottenere 3 mesi extra con ogni piano di 2 anni.

Di fatto con NordVPN si può navigare in modo sicuro ovunque ci si trovi accedendo a siti web, app e contenuti di intrattenimento senza preoccupazioni. Grazie a una crittografia di nuova generazione, il proprio traffico online sarà al sicuro, mentre il Kill Switch proteggerà i dati nel caso di disconnessione improvvisa.

Funzionalità di sicurezza avanzate

NordVPN non è solo una semplice VPN; offre anche strumenti di sicurezza avanzati come il Threat Protection Pro che si occupa di bloccare malware, tracker web e pubblicità invasive, mentre Dark Web Monitor avviserà immediatamente se gli account dell’utente dovessero essere compromessi.

Per chi cerca una rete sicura per collaborare o giocare online, Meshnet consente invece di creare una rete cifrata privata per condividere file in totale sicurezza.

Un concentrato per la privacy

Utilizzando un IP dedicato questo sistema permette anche di evitare le denylist e accedere a reti con restrizioni IP senza compromettere la propria reputazione online. In aggiunta, la funzione di Double VPN offre un ulteriore livello di crittografia, garantendo una tranquillità totale mentre si naviga.

Facile da usare su qualsiasi dispositivo

NordVPN è progettata per essere facile da usare su tutti i dispositivi. Con un solo clic è possibile proteggere il proprio smartphone tramite le semplici app disponibili per Android e iPhone. Inoltre, con le estensioni per browser come Chrome, Edge e Firefox, la navigazione sarà sempre sicura e protetta anche da Mac e computer.

Grazie a SmartPlay è inoltre possibile guardare i propri programmi e eventi sportivi preferiti in tutta sicurezza comodamente da casa o mentre si sta viaggiando.

Ricordiamo infine che il team di assistenza clienti è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per rispondere a tutte le domande e fornire supporto tramite email o chat live.

Sulla promozione

Intanto, visto che ci siamo, appuntatevi le date dei due eventi di sconti più attesi dell’anno:

Black Friday : 29 Novembre 2024

: 29 Novembre 2024 Cyber Monday: 2 Dicembre 2024

Per quanto riguarda la promozione di NordVPN tenete presente che l’azienda, dal 16 Ottobre al 10 Dicembre, ha deciso di offrire fino al 74% di sconto + 3 mesi extra con ogni piano di 2 anni.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

