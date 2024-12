Apple TV Plus, Shrinking nell’elenco delle 10 migliori serie dell’anno per l’American Film Institute

Pubblicità

“Shrinking” – serie disponibile su Apple TV+ – è stata inserita dall’American Film Institute nell’elenco delle 10 migliori serie del 2024.

I dieci film selezionati quest’anno per il prestigioso premio, sono: “Anora” “Wicked,” “Conclave”, “Emilia Perez”, “Nickel Boys”, “The Brutalist,” “A Complete Unknown,” “Dune: Parte Due,” “A Real Pain” e “Sing Sing”.

Le serie TV migliori del 2024, secondo AFI, sono: “Abbott Elementary”, “The Bear”, “Hacks”, “A Man on the Inside”, “Mr. & Mrs. Smith”, “Nobody Wants This”, “The Penguin”, “Shōgun”, “Shrinking” e “True Detective: Night Country”.

I dieci programmi televisivi in questione sono considerati “culturalmente e artisticamente rappresentativi per i risultati più significativi nell’arte dell’immagine in movimento”.

Un premio speciale sarà assegnato anche a Baby Reindeer di Netflix, che ha vinto sei Emmy in prima serata quest’anno.

“Shrinking” segue le vicende di un terapeuta (Jason Segel) in lutto che inizia a infrangere le regole e a dire ai suoi pazienti esattamente ciò che pensa. Senza alcun riguardo per la sua formazione e la sua etica, si ritrova a cambiare in modo drastico e tumultuoso la vita delle persone… compresa la sua.

Di seguito la descrizione di “Shrinking” su Apple TV+: “Jimmy, che fatica a superare il dolore per la morte della moglie, è anche padre, amico e terapista. Decide così di tentare un nuovo approccio con chiunque incontri: sincerità, brutale e senza filtri. Migliorerà le cose… o scatenerà un incredibile caos?”. Tra i protagonisti di questa serie: Jason Segel, Jessica Williams, Harrison Ford, Luke Tennie, Michael Urie, Lukita Maxwell e Ted McGinley. Nella seconda stagione è apparso anche Brett Goldstein.

