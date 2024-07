Apple TV Plus, via libera alla seconda stagione di Dick Turpin

Pubblicità

Apple TV+ ha autorizzato una seconda stagione de “Le avventure senza capo né coda di Dick Turpin“, serie che vede tra i protagonisti Noel Fielding (comico, scrittore, attore e musicista britannico noto soprattutto per aver interpretato, dal 2004 al 2007, vari ruoli quali Vince Noir e Old Greg nella serie televisiva The Mighty Boosh).

Lo riferisce il sito Deadline evidenziando che la prima stagione vede tra i protagonisti gli attori britannici Ellie White (nota per The Other One, House of Fools e The Windsors), Dolly Wells (attrice e sceneggiatrice) e Mark Heap (attore e comico), e che anche nella stagione 2 si vedranno “una moltitudine di comici britannici”.

La serie è così descritta: “Il leggendario brigante Dick Turpin si trova invischiato in mirabolanti avventure dopo essere stato eletto, suo malgrado, capo di una banda di fuorilegge e aver ricevuto il compito di incastrare il generale corrotto Jonathan Wilde”.

Scritta da Noel Fielding, Richard Naylor e Jon Brittain, la serie è prodotta da Big Talk Studios (noti per The Outlaws). I produttori esecutivi sono Kenton Allen, Fielding, Victoria Grew, Anthony Wilcox e Ben Palmer; Naylor e Brittain sono co-produttori esecutivi e Palmer si occupa anche della regia.

