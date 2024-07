Apple pensa all’integrazione con Google e Anthropic per Apple Intelligence

Pubblicità

Apple sta contrattando accordi con Google e Anthropic (una startup specializzata in AI che propone diversi modelli di particolare interesse per gli utenti europei) per offrire funzionalità che saranno utilizzabili dai futuri sistemi operativi insieme all’Apple Intelligence.

A riferirlo è Mark Gurman di Bloomberg nell’ultimo numero della sua newsletter “Power On”, spiegando che Apple ha intenzione di formalizzare la partnership con Google in autunno, quando Apple Intelligence sarà ufficialmente disponibile per tutti (nell’UE bisognerà attendere).

Il sistema Apple Intelligence, lo ricordiamo, sarà profondamente integrato in iOS 18, iPadOS 18 e macOS Sequoia e sarà in grado di comprendere e creare linguaggio e immagini, eseguire azioni nelle app e tenere conto del contesto personale per semplificare e velocizzare le attività di tutti i giorni.

Quando l’IA di sistema non è in grado di rispondere a determinate domande, con il consenso dell’utente può accedere a funzionalità AI di terze parti. Apple sta integrando l’accesso a ChatGPT in iOS 18, iPadOS 18 e macOS Sequoia, permettendo all’utente di accedere direttamente alle capacità di comprensione delle immagini e dei documenti di quest’ultima senza dover passare da uno strumento all’altro.

Craig Federighi, Senior Vice President of Software Engineering della Casa di Cupertino, ha in precedenza riferito che, oltre a ChatGPT. Apple ha intenzione di integrare il supporto per altri chatbot, permettendo all’utente di scegliere quello che ritiene più adatto.

Da tempo circolano voci di Apple alla ricerca di accordi per offrire anche l’IA Gemini di Google; sono anche circolate voci di una partnership con Meta ma l’accordo non sarebbe stato in quest’ultimo caso portato a termine per divergenze su questioni legate alla privacy.

Per le funzionalità AI, Apple ha previsto protezione della privacy: quando gli utenti accedono a ChatGPT, i loro indirizzi IP vengono oscurati, e OpenAI non conserverà le richieste. Per gli utenti che scelgono di collegare i loro account, verranno applicate la policy di OpenAI.

L’utente potrà in ogni caso accedere gratuitamente a ChatGPT senza bisogno di creare un account; gli abbonati a ChatGPT possono collegare gli account e accedere direttamente alle funzioni a pagamento.

Le versioni preliminari (beta) di iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 Sequoia e anche watchOS 11 sono al momento disponibili per i soli sviluppatori. A breve arriveranno le versioni per beta tester. Le versioni definitive dei vari sistemi arriveranno in autunno (probabilmente a fine settembre o inizio ottobre).

