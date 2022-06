Apple valuta i display OLED di iPhone 14

Apple sta valutando i display OLED destinati ai nuovi iPhone 14 questa settimana prima dell’inizio della fase successiva, vale a dire la produzione industriale di serie. La data di rilascio è sempre più vicina.

A riferirlo è The Elec, secondo cui i pannelli dei display OLED in questione sono destinati al modello standard di iPhone 14 da 6,1 pollici, con produzione in grandi volumi che dovrebbe iniziare tra luglio e agosto.

I display provengono dal produttore cinese di pannelli display BOE, che è stato coinvolto in polemiche all’inizio di quest’anno dopo che Apple ha scoperto che il fornitore aveva segretamente cambiato la larghezza del circuito dei transistor a film sottile sui pannelli OLED per iPhone 13. La società ha smentito le voci in circolazione.

Dopo che i dirigenti BOE hanno visitato la sede della multinazionale a Cupertino per risolvere la situazione con Apple, i pannelli OLED sono stati approvati ancora una volta, anche perché la sua presenza nella catena di approvvigionamento mette sotto pressione Samsung Display e LG Display, così da ottenere prezzi più competitivi.

È probabile che la debacle con le modifiche al display di iPhone 13 limiti il numero di display che Apple ordinerà per la produzione presso BOE a circa cinque milioni di unità. BOE spera di ricevere l’approvazione di Apple prima della fine di giugno, ma si dice che il fornitore sia diverse settimane indietro rispetto a Samsung e LG. Nonostante i ritardi con i produttori in Cina, la linea di iPhone 14 dovrebbe essere lanciata normalmente in autunno.

Ricordiamo che, al fianco di questo modello, ci saranno altri tre iPhone: uno Plus, o pià probabilmente Max sempre standard, oltre ad iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Tutto quello che sappiamo sulla prossima gamma di iPhone 14 in arrivo a settembre la trovate direttamente in questo articolo di macitynet.