Dimenticare la Cina, in India tutti vogliono l’iPhone

L’ India è la nuova Cina per Apple: pur essendo ancora molto distanti dal punto del sorpasso ai danni del – fino a ieri – paese “cocco di mamma” dell’azienda di Tim Cook, i dati segnalati da Bloomberg dicono che è in corso un movimento potente di spostamento di fatturato verso l’ex colonia britannica.

Durante i dodici mesi intercorsi tra marzo 2023 e marzo 2024 Apple ha conseguito in India un incremento del 33% nelle vendite, passando da 6 a 8 miliardi. Di questa cifra più della metà sono stati raccolti vendendo telefoni di gamma alta, qualche cosa di incredibile fino a poco tempo fa per una nazione dove a dominare erano gli Android cinesi ultra-low cost.

A far scattare la scintilla del fatturato Apple sono stati due fattori convergenti: i problemi che si stanno verificando in Cina e l’appetibilità del mercato indiano.

Il paese asiatico sta rapidamente riducendo il suo appeal sia per la percentuale di dispositivi Apple che si avvicina alla saturazione, con la conseguente necessità di operare sulla sostituzione prima che sull’ampliamento dei clienti, sia per l’incremento costante della tensione politica ed economica tra USA e Cina che potrebbe deflagrare se si verificasse un conflitto con Taiwan o più semplicemente se Trump tornasse alla Casa Bianca e instaurasse politiche daziarie più sfavorevoli.

Da parte sua invece l’India che con i suoi 1,4 miliardi di abitanti e soprattutto la sua percentuale ridotta di iPhone (3,5% su 650 milioni di dispositivi) sommati all’aumento della capacità di spesa generale della classe media è ancora tutta da esplorare.

Di qui l’apertura di due Apple Store inaugurati con grande pompa (e la presenza di Tim Cook) e soprattutto di catene di assemblaggio dei dispositivi. Oggi in India si produce il 14% degli iPhone (anche se non quelli di fascia alta); un telefono su sette è quindi assemblato proprio in India.

Il trend non è destinato ad arrestarsi. Nel corso del 2024 Apple potrebbe raddoppiare la sua capacità produttiva in India ed iniziare ad assemblare anche altri prodotti ed entro il 2025 in India verranno costruiti il 25% degli iPhone.