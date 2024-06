FRITZ!Box 7510, router Wi-Fi perfetto per il mondo Apple a solo 69,99€

Pubblicità

Se vi serve un router per la casa, di ottima qualità compatibili anche con il Wi-Fi 6, su Amazon c’è in offerta ad un prezzo stracciato il FRITZ!Box 7510 Edition International solo 69,99 €

Parliamo di un entry level dell’importante marchi tedesco, uno dei principali del settore delle connessioni wireless per la casa. Si basa sulla tecnologia Supervectoring VDSL 35b (suppprto standard DSL che offre maggiore velocità) e consente di arrivare sulla linea a velocità Internet fino a 300 Mbit/s.

Sul centralino VoIP integrato si può registrare un telefono analogico e fino a sei telefoni cordless DECT (ad esempio FRITZ!Fon). Tramite la rete Wi-Fi è possibile trasformare anche gli smartphone in veri e propri telefoni di rete fissa/VoIP. Le varie segreterie telefoniche integrate, le rubriche locali e online e altro ancora completano la gamma di funzioni di telefonia. La stazione base DECT consente di integrare dispositivi Smart Home come le prese intelligenti FRITZ!DECT 200 e 210 o la lampada LED FRITZ!DECT 500.

Grazie al media server con NAS integrato, film, musica e immagini salvate nella rete locale o su memorie USB, sono disponibili e si possono distribuire ad esempio a tablet o smartphone, offrendo una piattaforma per le applicazioni multimediali in rete come IPTV, Video on Demand o streaming.

Il nuovo standard Wi-Fi 6 (wireless AX) tiene conto del numero in costante crescita di dispositivi wireless; in totale si ha a disposizione una velocità massima di 600 Mbit/s a 2,4 GHz per molte applicazioni in parallelo. Questa tecnologia, lo ricordiamo, viene supportata in tutti gli ultimi dispositivi Apple. Quindi il FRITZ!Box 7510 Edition International è perfetto per il mondo della Mela

Il FRITZ!Box 7510 Edition International è venduto 119,99€, ma oggi viene venduto a poco più di metà prezzo: solo 69,99 €