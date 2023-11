Apple raddoppierà la produzione iPhone in India nel 2024

Apple potrebbe raddoppiare la produzione di iPhone in India entro il 2024, questo secondo l’ultimo report del noto e attendibile Ming-Chi Kuo. Negli ultimi anni l’India si è affermata come un punto caldo per la produzione e l’assemblaggio altamente tecnologico, poiché Apple e altre aziende hanno cercato di ridurre la dipendenza complessiva dalla Cina, trasferendo le proprie sedi produttive nel paese.

Gli sforzi sono stati ulteriormente stimolati dall’attenzione del governo indiano allo sviluppo dei settori manifatturiero e tecnologico. Una nota dell’analista Ming-Chi Kuo afferma che Apple raddoppierà la produzione di iPhone in India entro il 2024. A contribuire a questa crescita vi sono diversi fattori oltre al tentativo di Apple di ridurre la propria dipendenza dalla Cina:

Nel 2023, il 12-14% delle spedizioni globali di iPhone è prodotto in India. Se tutto va bene, la percentuale di iPhone prodotti in India aumenterà al 20-25% entro il 2024

Kuo ha anche citato gli sforzi continui di Foxconn nella produzione in India e l’acquisizione delle linee di produzione degli iPhone di Wistron in India da parte del conglomerato indiano Tata Group come motivi di questo cambiamento.

Recentemente, il governo indiano ha annunciato l’acquisizione delle strutture di produzione degli iPhone di Wistron da parte di Tata Group, affidando per la prima volta l’assemblaggio degli iPhone a un’azienda indiana.

La transazione da 125 milioni di dollari è stata annunciata durante l’estate e completata la settimana scorsa. Kuo ha affermato che l’accordo con Tata aiuterà Apple a rafforzare la sua relazione con il governo indiano.

Questo passo favorirà le future vendite di iPhone e altri prodotti in India ed è fondamentale per la crescita di Apple nel prossimo decennio.

Un altro motivo citato da Kuo è l’espansione rapida in India di un altro partner di assemblaggio cinese di Apple, Luxshare, che è passata dalla produzione di cavi per iPhone nel 2011 al raddoppio della produzione di iPhone nel 2022 e che presto assemblerà addirittura Vision Pro. La presidente di Luxshare, Wang Laichun, ha recentemente dichiarato che la sua azienda sta attualmente producendo tre dei quattro modelli di iPhone 15.

Kuo prevede, inoltre, che la capacità di produzione di Foxconn, partner di Apple, diminuirà “del 35-45% e del 75-85%, rispettivamente” nel 2024 nelle sue strutture di Zhengzhou e Taiyuan in Cina, poiché Apple diversifica i suoi investimenti con aziende come Luxshare.

Kuo prevede che Apple inizierà lo sviluppo di un nuovo modello di iPhone in India per la prima volta nel 2024, a partire da iPhone 17. Ricordiamo che il terminale iPhone 17 base è stato già scelto come primo modello da progettare al di fuori della Cina perché è considerato un dispositivo a basso rischio e con un design poco complesso.

Gli ultimo modelli introdotti da Apple sono iPhone 15 e 15 Plus, qui la recensione, e i modelli top iPhone 15 Pro e 15 Pro Max: tutto nella recensione di macitynet.