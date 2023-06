Apple Vision Pro è il visore Apple svelato alla WWDC23

Apple svela il suo visore di realtà mista alla WWDC23 come One More Thing finale. Si chiama Apple Vision Pro e avrà uno schermo anche per mostrare gli occhi di chi lo indossa.

Il visore si presenta con un design piuttosto minimale, anche se è presente un cavo esterno che probabilmente collega il visore alla batteria.

La particolarità che salta subito all’occhio è la particolarità di vedere gli occhi di chi lo indossa anche all’esterno grazie alla tecnologia che Apple chiama EyeSight. Nono solo, chi indossa il visore sarà in grado di vedere chi si avvicina all’interno della stanza, mostrando il soggetto in secondo piano, proprio dietro l’interfaccia grafica. Una sorta di modalità trasparenza.

Sulla parte alta è presente la corona digitale, simile in tutto e per tutto a quella presente su Apple Watch. Il visore si controlla semplicemente con gli occhi, con la voce e con i gesti.

Ogni elemento grafico visualizzato sullo schermo virtuale sarà selezionabili con un tocco delle dita: nuove gesture permetteranno di avviare un’applicazione o selezionare un elemento sulla interfaccia grafica.

Chi indossa il visore vedrà la stanza in cui si trova completamente trasformarsi, potendo apprezzare delle schede fluttuanti, con Messaggi, Safari e altre app che l’utente solitamente utilizza su iPhone. Semplicemente girando il volto da una parte all’altra sarà possibile utilizzare una delle schede.

Inoltre, sarà possibile trasportare oggetti virtuali, ad esempio inviati su Messaggi, nella realtà, facendoli materializzare nella stanza in realtà aumentata.

Chi indossa il sensore potrà continuare ad utilizzare Magic Keyboard e Magic Mouse. Non solo, potrà anche utilizzare un Macbook simultaneamente.

Tra le tante app utilizzabili anche FaceTime: si vedranno fluttuare delle schede all’interno delle quali ci saranno gli interlocutori inquadrati dalle rispettive webcam. Accanto a queste schede si potranno aprire altre applicazioni, sempre tramite finestre fluttuanti, così da poter continuare a lavorare durante la videoconferenza.

Si potranno visualizzare anche le foto tramite il sensore, potendo visualizzarle a griglia, ma anche a schermo intero. Stupendi appaiono i panorami, che potranno essere visualizzati interamente tramite una scheda fluttuante completamente curva, in grado di accerchiare l’utente che indossa il visore.

Tramite la semplice pressione di un pulsante il visore inizierà a registrare quello che si trova di fronte all’utente. Non solo, il visore trasformerà la stanza in cui ci si trova in un vero e proprio cinema, presentando uno schermo virtuale con un aspect ratio wide cinematografico.Saranno visibili anche filmati in 3D: gli oggetti a schermo entreranno completamente nella stanza. Il tutto con audio spaziale. Ancora, il visore supporterà i videogiochi a partire dal day one.

Le potenzialità del visore mostrate sono davvero impressionanti: si potrà guardare lo sport con diverse finestre fluttuanti, ciascuna delle quali potrà ospitare, ad esempio, un evento differente.

in aggiornamento