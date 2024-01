Apple Vision Pro esaurito ma l’andamento preordini preoccupa

Anche se Apple Vision Pro ha registrato il tutto esaurito all’avvio dei preordini, come d’altronde largamente anticipato, secondo Ming Chi Kuo per il business e i numeri di Apple si tratta di un prodotto di nicchia, inoltre l’analista avverte che la domanda rischia di diminuire rapidamente.

Nel giro di pochi minuti all’inizio dei preordini Apple Vision Pro venerdì 19 gennaio, la disponibilità per il primo giorno 2 febbraio è immediatamente slittata più avanti nel tempo. Nel giro di poche ore i tempi di spedizione previsti sono arrivati a 5 – 7 settimane di attesa.

Nei suoi report precedenti l’analista aveva indicato una quantità limitata di produzione di unità al lancio, compresa tra 60.000 e 80.000 pronte per il giorno del debutto del 2 febbraio. Dall’analisi dell’inventario dei preordini e dei tempi di spedizione Ming Chi Kuo stima, pubblicato su Medium, che Apple abbia venduto tra 160.000 e 180.000 Vision Pro nel corso del primo weekend dei preordini.

Vista la produzione limitata, era praticamente certo che Apple avrebbe venduto interamente il primo lotto, ma a differenza degli iPhone i tempi di spedizione previsti non si sono prolungati ulteriormente nelle prime 48 ore dei preordini di Apple Vision Pro.

In breve nelle prime 24 – 48 ore dei preordini i tempi di attesa dei nuovi iPhone continuano ad aumentare, invece per Apple Vision Pro sono rimasti sostanzialmente invariati, a 5 – 7 settimane, a seconda della configurazione desiderata. Kuo avverte che questo potrebbe significare una rapida diminuzione della domanda, una volta che super appassionati e fan Apple hanno inviato i loro ordini.

Infine anche nell’ipotesi di una produzione iniziale superiore alle 80.000 unità, il tutto esaurito per Apple Vision Pro significa che è stato preordinato solo dallo 0,007% del totale di 1,2 miliardi di utenti attivi Apple. In sintesi un lancio di successo ma sempre per un prodotto destinato a una nicchia ristretta, sopratutto se confrontato con gli altri numeri di Cupertino.

Apple farà tutto il possibile per sostenere le vendite di Vision Pro da qui a giugno in tempo per la conferenza mondiale degli sviluppatori Apple WWDC 2024: entro questa data è attesa l’espansione geografica della disponibilità del visore, forse in Canada, Regno Unito e Cina.

