Vision Pro sostituisce HoloLens 2, rivoluzione in sala operatoria

Tra i primissimi a usare Apple Vision Pro in sala operatoria due casi in Italia (il primo a febbraio il secondo in veterinaria a inizio marzo): ora un assistente chirurgo a Londra ha scelto di cambiare la propria attrezzatura di supporto passando da HoloLens 2 ad Apple Vision Pro per una delicata operazione chirurgica.

L’operatore sanitario ha dichiarato che il passaggio dal visore Microsoft ad Apple Vision Pro è un cambiamento rivoluzionario. Nel presentare lil visore anche Apple ha sottolineato i vantaggi di Vision Pro nel campo sanitario. Adesso se ne ha la conferma: i chirurghi presso il Cromwell Hospital di Londra hanno eseguito un intervento alla colonna vertebrale indossando il visore di Apple.

Nel dettagli, i chirurghi non hanno indossato direttamente il visore, nonostante alcuni report precedenti del tabloid britannico, Daily Mail, avessero scritto in tal senso. Si scopre che ad aver indossato il visore sono stati l’assistente chirurgo e l’infermiera di sala operatoria Suvi Verho, utilizzandolo per seguire la procedura e avere pronti gli strumenti corretti quando necessario:

“Elimina gli errori umani… elimina le congetture”, ha dichiarato Verho presso il London Independent Hospital:

Ti dà fiducia durante l’intervento

Mentre indossare Apple Vision Pro è una novità per un’unità chirurgica nel Regno Unito, Verho aveva già esperienza nell’uso di un HoloLens 2 per lo stesso tipo di operazione. Citata su LinkedIn da eXeX, produttore di software medico per visori VR, ha dichiarato che visori come HoloLens hanno “reso davvero più divertenti e piacevoli” gli interventi.

Perché Apple Vision Pro è una svolta in sala operatoria

Tuttavia, sebbene abbia elogiato HoloLens 2 nel 2023, Verho ha ora descritto Apple Vision Pro come un “gamechanger” per gli interventi in sala operatoria, letteralmente un punto di svolta, rivoluzionario. Anche i chirurghi del team sono stati d’accordo con tali affermazioni.

Per il team grazie al visore anche i nuovi operatori sanitari possono avere a disposizione l’esperienza dei colleghi veterani:

Questa è l’idea — che non importa se non sei mai stato in un pit stop in vita tua. Basta mettere il visore

Lo stesso team ha aggiunto che è prassi comune per un chirurgo essere assegnato a un’infermiera di sala operatoria nuova e sconosciuta, in questo senso a loro diri il visore conferisce praticamente “dieci anni di esperienza su cui poter fare affidamento”.

Tutte le notizie su Apple Vision Pro sono disponibili da questa pagina di macitynet.