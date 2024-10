L’IA generativa arriva su Microsoft Paint

Pubblicità

Microsoft sta integrando alcune funzionalità AI nelle applicazioni Paint e Foto di Windows destinate ai PC Copilot Plus, funzioni che dovrebbero in molti casi permettere di ridurre la necessità di ricorrere ad applicazioni di editing più costose.

Il riempimento generativo e la cancellazione generativa consentono di creare e rimuovere facilmente contenuti, sono ovviamente ispirate a funzionalità simili offerte da Photoshop e sono utilizzabili in Paint, ad esempio per rimuovere oggetti indesiderati dalle foto con facilità senza interrompere lo sfondo dietro di esse. La funzione in questione sfrutta l’apprendimento automatico per prevedere l’aspetto dei pixel senza l’oggetto presente, in base all’area circostante.

La cancellazione generativa ricorda anche la Gomma Magica offerta sui telefoni Pixel (ma anche con l’app Foto per Android e iOS) che consente di rimuovere gli oggetti toccando il suggerimento o cerchiando o passando il dito su un oggetto per eliminare più elementi di disturbo dalla foto.

Il Riempimento generativo permette di sfruttare un prompt di testo per descrivere quello che si vuole ottenere, anche questo alla stregua di quanto possibile fare con le versioni più recenti di Photoshop.

Le novità in questione arrivano nell’ambito dell’aggiornamento alla versione 24H2 di Windows 11 disponibile per tutti, e con novità specifiche per i Copilot+ PC, i computer con NPU di Qualcomm (Snapdragon X), Intel e AMD.

Altra novità è “Click to Do”, funzione che si attiva premendo il pulsante Windows sulla tastiera e facendo click su un punto qualsiasi dello schermo e permette di posizionare un livello in sovrimpressione suggerendo azioni rapide da eseguire sui testi e sulle immagini tenendo conto del contesto.

Migliore riguardano anche la ricerca, con il supporto del linguaggio naturale (anche senza essere precisi, indicando ad esempio parte del nome o del contenuto che si intende cercare), compreso il supporto di immagini nel cloud di OneDrive.

Nell’app Foto arriva anche la funzione “Super Resolution” che, come il nome lascia intuire, dovrebbe permettere di aumentare la risoluzione delle immagini fino a 8 volte, senza perdere nitidezza.

La contestata funzione Recall è stata aggiornata e ora è pronta per il lancio, disponibile da subito sui Copilot+ PC con processore Qualcomm, e da novembre sui modelli con CPU di Intel e AMD.