Apple Watch 4 su Amazon è in sconto fino al 29%

Apple Watch 4 è un prodotto eccellente che Apple ha messo fuori produzione per non fare troppa concorrenza ad Apple Watch 5 (che di fatto introduce solo lo schermo sempre acceso e la bussola) e se volete risparmiare c’è l’occasione di farlo andando su Amazon. Presso il grande e-commerce ci sono infatti diverse ottime occasioni per acquistare in sconto differenti modelli con vari cinturini. A fare le offerte sono soprattutto alcuni rivenditori autorizzati Apple (garantiti anche da Amazon) che vi offrono questo accessorio a prezzi davvero allettanti. Ma anche Amazon ci mette del suo con un modello scontato al 29%.

Ricordiamo che se Apple Watch 4 rispetto ad Apple Watch 5 perde per la mancanza dello schermo sempre acceso e l’assenza della bussola ha numerosi vantaggi rispetto ad Apple Watch 3, con cui ai prezzi Amazon si confronta molto da vicino. In particolare segnaliamo

Schermo di più grandi dimensioni

Corona Aptica

Sensore per elettrocardiogramma

Audio potenziato

Ecco qui di seguito i migliori prezzi che abbiamo trovato, con lo sconto rispetto al prezzo originale.

Le offerte di questa pagina non sono più disponibili? Consultate la nostra sezione Offerte Apple su Amazon per verificare le ultimissime segnalazioni.