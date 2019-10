Amazon Alexa in italiano arriva su Amazfit Verge

Buone notizie per tutti i possessori di un Amazfit Verge, lo sportwatch con autonomia di quasi una settimana accoglie l’assistente vocale Alexa anche in italiano. Ecco come attivarlo subito.

Per poter godere di tutti i comandi vocali Alexa al polso sarà necessario aggiornare l’orologio all’ultima versione in fase di rilascio, con numero 3.2.6.0. Per l’aggiornamento non dovrete far altro che aprire l’app Mi Fit sullo smartphone, iOS o Android che sia, e procedere all’abbinamento. Automaticamente partirà la schermata di aggiornamento, da gestire su smartphone. Al termine della procedura guidata sarà possibile utilizzare Alexa su smartwatch.

Come su altre periferiche con l’assistente vocale di Amazon, sarà possibile effettuare richieste vocali tra le più disparate, dal meteo agli eventi sportivi. Si tratta di un’ottima notizia per uno smartwatch già ottimo, che diventa ancor più smart. Stessa sorte, ricordiamo, non tocca agli utenti Amazfit Verge Lite, che non dispone del supporto ad Alexa.

Ricordiamo che tra le sue principali caratteristiche la presenza di un display circolare, che conferisce all’orologio un look tradizionale, moderno e minimale. Non mancano tutte quelle funzioni indispensabili per una periferica del genere, molte delle quali incentrate sul track della salute, con tanto di promemoria per bere, cardiofrequenzimetro, contapassi, promemoria sedentario, e monitor del sonno.

Altre funzioni sono quelle relative ai promemoria, agli allarmi, e non manca neppure la certificazione IP68, che lo rende dunque adatto a qualsiasi condizione o sport. Ancora, tra le sue peculiarità l’autonomia: grazie alla batteria da 390 mAh dura circa una settimana, o qualche giorno in meno a seconda dell’utilizzo.E’ compatibile con iOS e Android grazie all’app ufficiale Amazfit, pesa poco meno di 50 grammi e ha dimensioni di 24 x 4,30 x 1,26 cm.

E’ in grado di tracciare ben 11 sport, grazie all’accoppiata GPS+GLONASS, tra cui corsa, camminata, climbing, bicicletta all’aperto, cyclette, skate e altri ancora, e con l’ultimo aggiornamento le discipline tracciabili diventano 12.

Punto forte dell’orologio è anche il prezzo: su GearBest si trova quasi sempre in offerta, comunque al miglior disponibile sulla rete. Al momento costa 115 euro direttamente a questo indirizzo.