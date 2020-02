Apple Watch 5 GPS+Cellular: tornano i forti sconti su Amazon

Torna, finalmente, gli sconti su Apple Watch su Amazon. Dopo diverso tempo possiamo oggi segnalarvi un forte ribasso in particolare su Apple Watch 5 con rete cellulare che per alcuni modelli arriva anche al 24%, anche se forse il prodotto più interessante tra quelli in sconto è il modello in alluminio da 44 mm che subisce un ribasso di ben 100 euro portando questa popolare versione al prezzo più basso che abbiamo mai visto: 489 €

Vi segnaliamo qui di seguito i prezzi migliori con i migliori sconti

Lo smartwatch di cui stiamo parlando è quello rilasciato a fine settembre. Le caratteristiche, a partire dallo schermo sempre acceso, sono quelle che conoscete: GPS, Display Retina always-on (sempre attivo), Display più ampio del 30% rispetto al Apple Watch 3, Swimproof, elettrocardiogramma, bussola, misuratore di altitudine, chiamata di emergenza automatica, rilevamento cadute.

La versione ribassate, come si nota sopra, sono le “solite” in acciaio (ma gli sconti sono ora più forti che in precedenza) ma anche quella in alluminio che ha un ribasso fino a 100 euro. A questo prezzi questi tre modelli sono è da comprare al volo se vi piace il colore e il modello. Non li troverete da nessuna parte ad un prezzo più basso di questo e con le stesse garanzie. Stiamo infatti parlando di un prodotto nuovo e appena rilasciato e venduto da un rivenditore autorizzato come Amazon.

