Apple Watch 8 Pro senza veli nei nuovi render

Prima cover e custodie, poi gli schematici render CAD che ci hanno permesso di dare una prima occhiata ai profondi cambiamenti di design, chassis e schermo che Apple ha progettato per Apple Watch 8 Pro: ora, proprio a partire dagli schemi CAD emersi in precedenza, nuovi render mostrano in modo realistico e con dovizia di particolari il possibile aspetto del primo smartwatch rugged per sport e attività estreme del colosso di Cupertino.

Questo modello è già stato definito come il cambiamento più profondo di design di Apple Watch fin dalla serie 4. Mentre la serie 7, e si prevede anche la serie 8 in arrivo, continueranno ad avere casse di 41 mm (schermo 1,691”) e di 45 mm (schermo 1,901”), si prevede che Apple Watch 8 Pro avrà una cassa di 49 mm con uno schermo di 1,99” o forse anche leggermente più grande.

In questo articolo riportiamo alcuni dei render realizzati da Ian Zelbo in collaborazione con Parker Ortolani. Lo chassis rimane bombato, ma nella parte superiore cambiano le rotondità agli angoli dello schermo che risulta completamente piatto, a differenza di quello bombato nei modelli standard. Nel lato sinistro lo chassis, previsto super resistente in titanio, si protende verso l’esterno con due protezioni per corona digitale e tasto di selezione.

Anche la corona digitale è stata rivista: dai nuovi render di Apple Watch Pro mostra scanalature più marcate e profonde per migliorare la presa. Anche le dimensioni sembrano leggermente più grandi rispetto alla corona digitale vista finora ma per verificarlo occorre attendere presentazione e confronti.

Naturalmente Apple sfrutterà al massimo lo schermo più grande per offrire funzioni e quadranti ricchi di informazioni e dati su salute, metriche e prestazioni sportive. Mark Gurman ha anticipato che per questo modello Apple proporrà un’ampia gamma di cinturini e bracciali progettati per sport e attività estreme.

Scopriremo tutto mercoledì 7 settembre: sono attesi iPhone 14 (standard e modelli Pro), gli smartwatch Apple Watch 8, SE e Pro e anche AirPods Pro 2. Come sempre Macitynet seguirà in diretta l’evento con la trascrizione in italiano e immagini di tutte le novità presentate da Apple. Potete trovare la diretta macitynet a questa pagina.