Offerte Amazon del 7 Settembre fino al 58% su Apple, Netgear, Benfei, Acer, Lenovo, Invicta, Bosch

2021 Apple MacBook Pro (16″, Chip Apple M1 Max con CPU 10-core e GPU 32‑core, 32GB RAM, 1TB SSD) – Argento In offerta a 3356,00 € – invece di 3949,00 €

sconto 15% – fino a

2022 Apple PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1376,10 € – invece di 1529,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple MacBook Pro (14″, Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core, 16GB RAM, 1TB SSD) – Grigio siderale In offerta a 2372,00 € – invece di 2849,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi F2 50″ Smart Fire TV 125 cm (4K Ultra HD, HDR10, senza bordi metallici, Prime Video, Netflix, Controllo vocale Alexa, HDMI 2.1, Bluetooth, USB, Triplo Tuner) In offerta a 349 – invece di 449

sconto 22% – fino a data sconosciuta

Sennheiser Cuffie wireless HD 450SE con Alexa, Bluetooth 5.0 e Cancellazione Attiva del Rumore [Amazon Exclusive], Nero In offerta a 134,99 – invece di 199

sconto 32% – fino a data sconosciuta

NETGEAR GS110EMX Switch PoE Smart Managed Plus Gigabit/10G Ethernet a 10 Porte, con 2 10G/Multi-gig, Montaggio su Desktop/su Rack In offerta a 195,99 € – invece di 259,90 €

sconto 25% – fino a 1 ott 22

NETGEAR Nighthawk AX8 Router WiFi 6 RAX70, 8 Flussi simultanei con velocità AX6600 TriBand (fino a 1,8 Gbps), Copertura 175 m² In offerta a 249,99 € – invece di 329,99 €

sconto 24% – fino a 1 ott 22

NETGEAR Router Wi-Fi 6 AX2400 RAX30, Nighthawk a 5 Stream Fino a 2.4 Gbps, Fino a 125 m2 di Copertura e 20 Dispositivi In offerta a 134,99 € – invece di 179,99 €

sconto 25% – fino a 1 ott 22

NETGEAR Router WiFi 6 AX5 Nighthawk 5 flussi (RAX43) ? WiFi AX4200 (fino a 4.2 Gbps) | Copertura fino a 150 m² In offerta a 189,99 € – invece di 249,99 €

sconto 24% – fino a 1 ott 22

Adattatore da USB-C a VGA, BENFEI da Thunderbolt 3 (USB tipo C) a VGA maschio a femmina, compatibile con Apple New MacBook [2019,2018,2017,2016] In offerta a 11,04 € – invece di 19,99 €

sconto 45% – fino a 11 set 22

BENFEI Adattatore HDMI a VGA, HDMI-VGA Placcato in Oro (da Maschio a Femmina) per Computer, Desktop, Laptop, PC, Monitor, proiettore, HDTV, Chromebook, Raspberry Pi, Roku, Xbox e Altro – Nero In offerta a 8,41 € – invece di 14,99 €

sconto 44% – fino a 11 set 22

Cavo da USB C (Thunderbolt 3) a HDMI 4K, cavo BENFEI da 1,8 M USB-C a HDMI placcato in oro (solo compatto con dispositivi USB C che supportano la modalità DisplayPort Alt) In offerta a 10,61 € – invece di 16,99 €

sconto 38% – fino a 11 set 22

BENFEI Adattatore da USB C(Thunderbolt 3) a VGA, USB 3.1(USB-C) a VGA Maschio a Femmina convertitore per Nuovo Apple MacBook [2015-2020] In offerta a 11,04 € – invece di 22,00 €

sconto 50% – fino a 11 set 22

Cavo USB C (Thunderbolt 3) a HDMI 4K UHD 0,9 m, BENFEI adattatore da USB-C a HDMI BENFEI Cavo placcato in oro maschio a maschio In offerta a 10,19 € – invece di 21,00 €

sconto 51% – fino a 11 set 22

BENFEI Adattatore HDMI a VGA, 2 Confezioni HDMI-VGA Placcato in Oro (da Maschio a Femmina) In offerta a 16,14 € – invece di 22,99 €

sconto 30% – fino a 11 set 22

BENFEI Adattatore USB a HDMI, 1080P USB 3.0 a HDMI Convertitore per PC Laptop Proiettore HDTV In offerta a 16,14 € – invece di 24,99 €

sconto 35% – fino a 11 set 22

BENFEI Adattatore HDMI a VGA, 5 Confezioni HDMI-VGA Placcato in Oro (da Maschio a Femmina) In offerta a 42,49 € – invece di 59,99 €

sconto 29% – fino a 11 set 22

Astuccio Invicta 3 Scoparti Invicta, Grid Shades, Blu, Completo di Matite, Penne, Pennarelli? In offerta a 22,43 € – invece di 29,90 €

sconto 25% – fino a 12 set 22

Invicta New Tech, Trolley, 3 in 1 Zaino Sganciabile Unisex – Bambini, Nero, Taglia Unica In offerta a 90,88 € – invece di 115,90 €

sconto 22% – fino a 12 set 22

Invicta Speedway 9211 Bianca Orologio Uomo Quarzo – 39mm In offerta a 75,50 € – invece di 125,00 €

sconto 40% – fino a 18 set 22

Invicta Trolley New Tech, 3 in 1 Zaino Sganciabile, Scuola e Tempo Libero, Ragazzi e Bambini, Water Resistant, Lavabile, Blu (Squared Camo Blue) In offerta a 97,12 € – invece di 115,90 €

sconto 16% – fino a 12 set 22

Zaino Ufficio Invicta Easy Medium, Nero, 20 Lt, Porta Laptop fino a 15,6” In offerta a 41,30 € – invece di 69,00 €

sconto 40% – fino a 18 set 22

Invicta Zaino Jelek, 38 Lt, Tasca Porta Pc, Multicolore, Doppio Scomparto, Scuola e Tempo Libero, Water Resistant, Tasca Porta Borraccia, Blu (Grid) In offerta a 43,47 € – invece di 69,00 €

sconto 37% – fino a 12 set 22

Invicta Zaino Reversibile Twist, 2 Zaini in 1, Scuola & Tempo Libero, Multicolore (Ivory Origami) In offerta a 33,40 € – invece di 69,90 €

sconto 52% – fino a 12 set 22

Invicta, Trolley 2 in 1 con Spallacci Per Uso Zaino Unisex – Bambine e Ragazze, Scuola Elementare e Media, Water Resistant, Blu (Camo Shades Blue) In offerta a 72,94 € – invece di 94,90 €

sconto 23% – fino a 12 set 22

Portamonete INVICTA – Vera Pelle – Limited Edition Marrone- Unisex, Adulto – Interno Bicolor In offerta a 23,84 € – invece di 32,00 €

sconto 26% – fino a 12 set 22

Zaino INVICTA Reversibile Invicta , Twist Eco-Material, Nero, 2 in 1 in Fantasia e Tinta Unita, Scuola & Tempo Libero In offerta a 55,20 € – invece di 69,90 €

sconto 21% – fino a 12 set 22

Zaino Doppio Scomparto Invicta, Nero, Viola, Scuola & Tempo Libero In offerta a 59,41 € – invece di 69,90 €

sconto 15% – fino a 12 set 22

Zaino INVICTA – MINISAC NEXT, Blu – Richiudibile e Tascabile – Viaggio & Tempo Libero – Zainetto Uomo Donna a Righe – ICONA – PACKABLE In offerta a 29,25 € – invece di 39,00 €

sconto 25% – fino a 12 set 22

Nilox Backpack 15.6″ Outdoor Eco Green, Zaino Porta PC con Scomparto Interno Rinforzato, Ampie Tasche Esterne, con Porta USB Laterale, Realizzato in Materiale Riciclato, Verde In offerta a 21,10 € – invece di 49,95 €

sconto 58% – fino a 18 set 22

Acer Aspire 3 A315-58-532H PC Portatile, Notebook con Processore Intel Core i5-1135G7, RAM 8 GB DDR4, 256 GB PCIe NVMe SSD, Display 15.6″ FHD LED, Scheda Grafica Intel Iris Xe, Windows 11 Home, Silver In offerta a 469,00 € – invece di 679,00 €

sconto 31% – fino a 18 set 22

Acer Aspire 3 A315-58-36BT PC Portatile, Notebook con Processore Intel Core i3-1115G4, RAM 8 GB DDR4, 256 GB PCIe NVMe SSD, Display 15.6″ FHD LED, Intel UHD, Windows 11 Home in S mode, Silver In offerta a 379,00 € – invece di 419,00 €

sconto 10% – fino a 18 set 22

Acer Aspire 5 A515-56-73CR PC Portatile, Notebook, Intel Core i7-1165G7, Ram 8 GB DDR4, 512 GB PCIe NVMe SSD, Display 15.6″ FHD LED LCD, Scheda Grafica Intel Iris Xe, Windows 11 Home In offerta a 629,00 € – invece di 879,00 €

sconto 28% – fino a 18 set 22

Acer Aspire 5 A515-45-R9EC PC Portatile, Notebook con Processore AMD Ryzen 5 5500U, RAM 8 GB DDR4, 256 GB PCIe NVMe SSD, Display 15.6″ FHD LED LCD, AMD Radeon, Windows 11 Home, Silver In offerta a 429,00 € – invece di 629,00 €

sconto 32% – fino a 18 set 22

ACER TravelMate P2 TMP215-53-73LV Pc Portatile, Notebook con Processore Intel Core i7-1165G7, Ram 16 GB DDR4, 512 GB PCIe NVMe SSD, Display 15.6″ IPS FHD, Scheda Grafica Intel Iris Xe, Windows 11 Pro In offerta a 899,00 € – invece di 1089,00 €

sconto 17% – fino a 18 set 22

Acer Aspire XC-1760 PC Fisso, Desktop, Processore Intel Core i5-12400, Ram 8 GB DDR4, 512 GB SSD, DVD-RW, Scheda Grafica NVIDIA GeForce GT 1030 2GB, Wireless Lan, Tastiera e Mouse USB, Windows 11 Home In offerta a 599,00 € – invece di 799,00 €

sconto 25% – fino a 18 set 22

Acer Aspire XC-1760 PC Fisso, Desktop, Processore Intel Core i7-12700, Ram 8 GB DDR4, 512 GB SSD, DVD-RW, Scheda Grafica Intel UHD, Wireless Lan, Tastiera e Mouse USB, Windows 11 Home In offerta a 719,00 € – invece di 899,00 €

sconto 20% – fino a 18 set 22

Acer Extensa 15 EX215-54-5135 Pc Portatile, Notebook con Processore Intel Core i5-1135G7, Ram 8 GB DDR4, 256 GB PCIe NVMe SSD, Display 15.6″ IPS FHD LCD, Scheda Grafica Intel Iris Xe, Windows 11 Pro In offerta a 629,00 € – invece di 789,00 €

sconto 20% – fino a 18 set 22

Lenovo IdeaPad Flex 5 Notebook Convertibile, Display 14″ FullHD (1920×1080), Processore Intel Core i3-1115G4, 256 GB SSD, RAM 8 GB, Windows 11 Home, Tastiera retroilluminata – Graphite Grey In offerta a 429,00 € – invece di 699,00 €

sconto 39% – fino a 11 set 22

Lenovo IdeaPad 1 Notebook – Display 14″ HD (Processore Intel Celeron N4020, 128 GB SSD, RAM 4 GB, Windows 10 Home in modalità S) – Ice Blue In offerta a 229,00 € – invece di 299,00 €

sconto 23% – fino a 11 set 22

Lenovo IdeaPad 3 Notebook – Display 15.6″ HD (Processore AMD 3020e, 1TB HDD, RAM 4 GB, AMD Radeon Graphics, Windows 10) – Business Black In offerta a 239,00 € – invece di 339,00 €

sconto 29% – fino a 11 set 22

Lenovo IdeaPad 5 Pro Notebook – Display 14″ 2.2K (Processore AMD Ryzen 5 5600U, 512 GB SSD, RAM 16 GB, Windows 10) – Storm Grey In offerta a 699,00 € – invece di 899,00 €

sconto 22% – fino a 11 set 22

Lenovo IdeaCentre AIO 3 All-in-One Gen 6 – Display 23.8″ FullHD (Processore Intel Core i3-1115G4, 512GB SSD, RAM 8GB, DVD±RW, Camera 720p, Speakers, WiFi 6, Windows 11 Home) Tastiera+Mouse USB – Black In offerta a 679,00 € – invece di 799,00 €

sconto 15% – fino a 11 set 22

Lenovo Yoga Slim 7 13ITL5, Notebook – Display da 13.3″ QHD (Processore intel Core i5-1135G7, RAM 16 GB, 512 GB SSD, WiFi 6, Windows 11) – Light Silver In offerta a 799,00 € – invece di 998,99 €

sconto 20% – fino a 11 set 22

Lenovo IdeaPad 3 Notebook – Display 15.6″ FullHD IPS (Processore Intel Core i3-10110U, 512 GB SSD, RAM 8 GB, Windows 11) – Platinum Grey In offerta a 379,00 € – invece di 499,00 €

sconto 24% – fino a 11 set 22

Lenovo IdeaPad 3 Notebook, Display 15.6″ FullHD, Processore Intel Core i5-10210U, Scheda Grafica GeForce MX130 2GB GDDR5, 512 GB SSD, RAM 8 GB, Windows 11 Home, Abyss Blue In offerta a 549,00 € – invece di 649,00 €

sconto 15% – fino a 11 set 22

Lenovo IdeaCentre AIO 3 24ALC6, All-in-One Gen 6-23.8″ Full HD (Processore AMD Ryzen 3 5300U, 256GB SSD, RAM 8GB, DVD±RW, Camera 720p, Speakers, WiFi 6, Windows 11 Home) Tastiera e Mouse USB – Black In offerta a 599,00 € – invece di 729,00 €

sconto 18% – fino a 11 set 22

Lenovo Q27q-1L Monitor Gaming 27″ 2K QHD con EyeSafe e Design elegante (2560×1440, IPS, 4ms, 75Hz, HDMI+DP, FreeSync, Base in Metallo con Speaker Integrati), Inclinazione regolabile – Iron Grey In offerta a 229,00 € – invece di 299,00 €

sconto 23% – fino a 11 set 22

Lenovo Q24i-1L Monitor Gaming FullHD, EyeSafe e Design elegante (1920×1080, IPS, 4ms, 75Hz, HDMI+VGA, FreeSync, Base in Metallo con Speaker Integrati) Inclinazione regolabile, Nero/Grigio, 23.8″ In offerta a 149,00 € – invece di 199,00 €

sconto 25% – fino a 11 set 22

Lenovo D32q-20 31.5″ 2K QHD (2560×1440, IPS, 4ms, 75Hz, HDMI+DP, FreeSync), Inclinazione regolabile – Raven Black In offerta a 199,00 € – invece di 329,00 €

sconto 40% – fino a 11 set 22

Lenovo L27m Monitor-27″ FHD IPS (1920×1080, FreeSync, 75 Hz, 4 ms, HDMI+VGA+USB-C, Webcam, Speaker, Base in Metallo, Eyesafe) Regolabile in altezza/inclinazione/giro/pivot – Black In offerta a 249,00 € – invece di 349,00 €

sconto 29% – fino a 11 set 22

Bosch Professional Trapano-Avvitatore a Batteria GSR 18-2-LI,18V System, Coppia di Serraggio max: 38 Nm, incl. 2 Batterie da 2,0 Ah, Caricabatteria GAL 18V-20, L-Case In offerta a 132,16 € – invece di 251,08 €

sconto 47% – fino a 16 set 22

Bosch Professional Smerigliatrice Angolare GWS 1000, Ø 125 mm, con protezione riavvio, in Scatola di Cartone In offerta a 83,90 € – invece di 193,98 €

sconto 57% – fino a 16 set 22

Bosch Professional 1600A019S0 2 X 4.0 Ah + Gal 18V-40 Starter Set, GBA Batteria, in Scatola, 18 V, Colore:, Size In offerta a 129,20 € – invece di 328,18 €

sconto 61% – fino a 16 set 22

