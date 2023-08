Ecco come sarà Apple Watch 9, un vecchio amico con più muscoli

Settembre è il mese dei nuovi dispositivi e anche quest’anno, pur con qualche incertezza (più sotto spieghiamo perchè), con iPhone 15, Apple presenterà i nuovi Apple Watch. Parliamo di Apple Watch 9 e affiancati Apple Watch Ultra 2023.

Di questi due prodotti si è parlato molto poco rispetto ad iPhone, ma alcune notizie ci sono e tra queste alcune che sembrano molto attendibili. Riassumiamo tutto quel che è necessario sapere in questo articolo.

L’Apple Watch, insieme ad iPhone, da anni è diventato uno dei prodotti più attesi dal pubblico, con aggiornamenti annuali. Nel corso degli ultimi tempi, però, il processo di innovazione ha rallentato in maniera molto evidente tanto che possiamo dire che l’ultimo modello capace di introdurre novità importanti è stato Apple Watch 6.

Ci sarà un nuovo Apple Watch a settembre?

Secondo alcune fonti interne ad Apple in effetti Apple ha ponderato l’ipotesi di allungare i tempi del ciclo di aggiornamento, una proposito che per iPad è già una realtà. Nessun iPad si aggiorna ormai più anno su anno. Si tratta della conseguenza del processo di maturazione del dispositivo sul quale diventa difficile applicare novità allo stesso ritmo avuto nei primi anni del debutto.

Non è un caso che nel 2022, Apple abbia focalizzato l’attenzione e la ricerca su Apple Watch Ultra, un prodotto sostanzialmente nuovo e differente dall’Apple Watch che conosciamo oggi, diverso per fattore di forma e dimensioni.

In ogni caso per quest’anno il nuovo Apple Watch 9 dovrebbe esserci. In attesa di un Apple Watch davvero nuovo che potrebbe arrivare nel 2024 o nel 2025.

Apple Watch 9, dimensioni e colori

Cominciamo da quel che non cambia. Il numero degli Apple Watch. I dispositivi sono attualmente noti con i codici N207, N208. Un terzo Apple Watch, denominato, N210 dovrebbe essere Apple Watch Ultra edizione 2023.

I due Apple Watch 9 saranno identici con l’unica differenza che ricade nell’ambito delle dimensioni che pure non dovrebbero cambiare avremo le classiche varianti da 41 e 45 mm.

Una cosa che dovrebbe essere nuova è la scelta dei colori. Accanto ai classici argento, grigio siderale, galassia che con il rosso del PRODUCT (RED) costituiscono la traduzione, dovremmo avere anche due nuove tinte. Almeno così prevedono alcune fonti orientali.

Parliamo di coloro oro (che per ora è solo per il modello in acciaio) e oro rosa. Quest’ultimo è stato a lungo un colore usato per il dorso di alluminio di iPhone oltre che per dispositivi come iPad mini e iPad Air.

Le novità hardware

Abbiamo detto poco sopra che Apple ha ponderato a lungo la possibilità di non introdurre più un nuovo Apple Watch all’anno per l’impossibilità di far progredire l’hardware in maniera sostanziale in tempi così ravvicinati. Anche se alla fine questa idea è stata accantonata principalmente per non risultare non competitivi con la concorrenza (soprattutto Fitbit e Samsung) che ogni anno presentano nuovi prodotti, l’aggiornamento ci sarà ma non ci sono grande novità all’orizzonte per Apple Watch 9.

Anzi, diciamo pur che siamo di fronte all’attesa di un aggiornamento di routine che porterà pochissime, funzionalmente parlando, novità rispetto ad Apple Watch 9.

Miglioramenti al Processore

La novità principale del nuovo modello sarà il nuovo processore, o meglio, il sistema di processori S9. Non si tratta di un aggiornamento da poco se si considera che lo smart watch Apple in pratica non cambia processore dal lancio di Apple Watch 6.

Il SIP (System on a Package) di Apple Watch 6 era l’S6. Apple ha introdotto Apple Watch 7 con il SIP S7, e poi S8 con Apple Watch 8. Ma tutti e tre questi processori erano basati su A13 utilizzato in iPhone 11 con Circuiteria da 7 nanometri. La loro CPU (diverso il discorso per altre componenti, come ad esempio il giroscopio e accelerometro) è la stessa e non sorprende quindi che Apple abbia sempre paragonato le prestazioni a quelle di Apple Watch 5 che aveva il SIP S5.

Con il SIP S9, Apple Watch 9 sarà in grado di fare un balzo in avanti grazie al fatto che cambia proprio la CPU basata su A15, il processore di iPhone 13 che non solo era molto veloce ma particolarmente parsimonioso nei consumi.

Autonomia Apple Watch 9

Per questa ragione possiamo attenderci che, una delle migliori novità di Apple Watch 9 potrebbe essere una maggiore autonomia.

Il nuovo chip potrebbe però anche essere sfruttato per funzionalità che dovremmo vedere con watchOS 10, sistema operativo sul quale Apple sta lavorando e che dovremmo vedere nella prima versione beta a giugno, in occasione dell’annuale conferenza per sviluppatori. Secondo voci circolate finora, watchOS 10 dovrebbe vantare, tra le altre cose, anche un nuovo sistema di widget.

Spesso, Apple ha preferito mantenere (più meno) inalterata la durata inalterata della batteria, introducendo però caratteristiche importanti, come ad esempio lo schermo sempre acceso. Non si può escludere, quindi, che la riduzione dei consumi del processore di Apple Watch venga usata per dargli nuove funzionalità

Nuovi Cinturini

Altra novità evidente potrebbe essere l’introduzione di un nuovo cinturino in tessuto con fibbia magnetica, simile all’attuale cinturino Modern Terra d’ombra. Questo potrebbe offrire agli utenti un’opzione di stile aggiuntiva per personalizzare Apple Watch Serie 9.

Apple Watch Ultra 2023

L’Apple Watch Ultra è stato introdotto nel 2022, ma sembra che ci sarà un aggiornamento nel 2023. Non è ancora chiaro cosa Apple potrebbe includere in questa nuova versione, ma un nuovo processore è una delle ipotesi.

Altra novità potrebbe essere il colore. Apple ha sperimentato una tinta titanio scuro abbandonando l’idea di introdurla con il lancio di Apple Watch 2022. La volta buona potrebbe arrivare con il modello 2023.

Nuovo Apple Watch SE

Storicamente, Apple non ha rilasciato un aggiornamento annuale per l’Apple Watch SE, quindi è più facile che non ci sarà un aggiornamento nel 2023, considerando che l’ultima versione è stata lanciata nel 2022.

Apple Watch X

Come abbiamo detto poco sopra, Apple da tempo sta coltivando l’idea di rinnovare totalmente Apple Watch in occasione del suo decimo anniversario. Questo potrebbe essere fissato o nel 2024 (dieci anni dall’annuncio) o nel 2025 (dieci anni dalla disponibilità).

Il nuovo Apple Watch che potrebbe essere chiamato Apple Watch X, avrebbe alcune importanti novità di cui abbiamo detto in questo articolo.

Schermo MicroLed

Nuova cassa più sottile

Nuovo sistema di aggancio dei bracciali

Maggior autonomia

Misurato della pressione arteriosa

Di questo modello si parlerà sicuramente molto nel corso dei prossimi mesi

Data di presentazione

Si ipotizza che Apple presenterà la linea di iPhone 15 il prossimo 12 settembre tramite evento in gran parte digitale. Lo stesso palcoscenico dovrebbe dare vita alla nuova serie di Apple Watch 9, oltre ad Apple Waltch Ultra di seconda generazione.

Prezzo Apple Watch 9

Non sembrano esserci i presupposti per ulteriori rincari, considerando che le modifiche a Apple Watch 9 saranno minori, eccezion fatta per il chip. Quindi è possibile aspettarsi prezzi di listino identici agli attuali modelli.

