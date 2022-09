iOS 16, usi creativi della funzione di rimozione del soggetto dallo sfondo

Tra le novità di iOS 16, una delle più curiose è quella che permette di toccare e tenere premuto il soggetto di un’immagine per separarlo dallo sfondo per collocarlo in app come Messaggi.

La funzione di rimozione del soggetto dallo sfondo viene usata dagli utenti n vari modi creativi. Il sito TechCrunch riferisce di un utente che la usa per catalogare i suoi outfit quotidiani nell’app Note; un diverso utente ha creato allo scopo un comando rapido e c’è poi che ha scoperto la semplicità con la quale è possibile scontornare automaticamente le foto di cibi vari, ottenendo scatti di piatti dall’estetica accattivante senza bisogno di essere degli esperti nel settore. C’è chi usa la funzione per catalogare immagini scontornate in cartelle dedicate: food, shopping, animali, meme, ecc.

Il drag & drop (la possibilità di trascinare e rilasciare) l’immagine scontornata non è ancora supportato da tutte le app (ovviamente è sempre possibile usare il copia&incolla) ma già varie app sono state aggiornate, consentendo di trascinare l’elemento scontornato dopo avere premuto a lungo sul risultato e, senza sollevare il dito, usare un secondo dito per uscire dall’app e aprire un’altra app dove si potrà lasciare andare l’immagine.

I freaking love this idea — with iOS 16, this guy is saving clips of every outfit he wears in the Notes app 🤯

With background removal, you can cleanly categorize almost anything 👌 https://t.co/9fw5mtbFTG pic.twitter.com/5h20QlpuI9

— Matthew Cassinelli (@mattcassinelli) September 14, 2022