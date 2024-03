Apple Watch diventa un Macintosh col supporto a soli 0,49 €

Ecco un supporto per Apple Watch che farà la gioia degli appassionati Apple: perché non solo permette di ricaricarlo comodamente durante la notte sfruttandone la modalità Comodino, ma lo fa assomigliare a un Macintosh in formato mignon durante tutto il tempo. L’altra buona notizia è che al momento costa meno di un caffè: solo 50 centesimi di Euro.

Un prezzo irrinunciabile per i fan sfegatati della Mela, che possono così ricaricare lo smartwatch senza rinunciare allo stile, quello del classico Macintosh degli anni ’80.

È realizzato in morbido silicone, ed è compatibile col caricatore magnetico originale di Apple: vi basta infilare la spina USB nell’apposita fessura, far scorrere il cavo fino ad incastrare la piastra nell’apposito alloggiamento. A quel punto potete posizionarlo sul tavolo o sul comodino, dove più preferite, ed è pronto per la notte.

Vi basterà infatti sfilare l’orologio e incassarlo nell’apposita fessura, così da ricaricarne la batteria e beneficiando al contempo della modalità Comodino grazie all’orientamento orizzontale, con inclinazione di 74°, perfetta per poter leggere l’ora durante la notte e accedere facilmente al pulsante per spegnere la sveglia.

Per di più non dovete neppure sganciare il cinturino perché forma e dimensioni (circa 6,5 x 4,5 centimetri) sono tali da poter funzionare perfettamente anche coi cinturini chiusi a bracciale.

È disponibile in due varianti di colore, bianco o nero.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: per chi non ha comprato mai su Aliexpress infatti il prezzo viene tagliato del 93%, perciò invece di 7,08 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online a tutti gli altri, è possibile comprarlo spendendo soltanto 0,49 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.