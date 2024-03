iOS 17.4, la schermata che chiede di selezionare il browser fa volare i download di Brave

Gli effetti dell’entrata in vigore del regolamento europeo noto come Digital Markets Act (DMA) cominciano a essere notati dagli sviluppatori.

Nell’Unione Europea, dall’aggiornamento di iOS 17.4 Apple chiede all’utente quale browser impostare per default, proponendo un “ballot screen” con varie opzioni che prevedono Safari, Chrome, Firefox e altri browser meno noti.

Molti utenti continuano a preferire Safari ma la possibilità di scegliere browser alternativi è a quanto pare gradita e si sta rivelando un successo per gli sviluppatori di browser diversi da Safari che evidenziando un incremento nel numero di download.

Secondo gli sviluppatori del browser Brave, il numero di installazioni giornaliere della loro app oscillava tra le 7000 e 8000, ma dopo l’ultimo update di iOS è salito improvvisamente a una media di 11.000 download al giorno.

Why did Apple and Google make it hard to switch default browsers for so many years?

Because it's a powerful way to block competitors.

Just look at what happened to Brave installs on iPhone in the EU when Apple rolled out a new default browser choice screen on March 6th: pic.twitter.com/Wefz4mCHGi

— Brave Software (@brave) March 12, 2024