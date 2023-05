Apple Watch Pride Edition rende omaggio alla comunità LGBTQ+

Per celebrare il movimento che difende e promuove l’uguaglianza delle comunità LGBTQ+ in tutto il mondo, Apple ha presentato un nuovo cinturino Sport Pride Edition con un quadrante e uno sfondo iOS abbinati.

Attraverso queste iniziative, Apple afferma di voler “sostenere e dare visibilità alle associazioni che promuovono i diritti della comunità LGBTQ+ e si battono per un cambiamento positivo nella società”, come Equality Federation Institute, un acceleratore che sta costruendo una rete di associazioni di supporto LGBTQ+ negli Stati Uniti, e GLSEN, un’organizzazione che lavora nelle scuole “per porre fine alla discriminazione, alle molestie e al bullismo basati sull’orientamento sessuale, l’identità di genere e l’espressione di genere”.

Le associazioni includono anche Encircle, Equality North Carolina, Equality Texas, Gender Spectrum, Human Rights Campaign, ILGA World, The National Center for Transgender Equality, PFLAG, SMYAL e The Trevor Project.

Il nuovo cinturino Sport unisce la bandiera arcobaleno e cinque colori: nero e marrone per ricordare le persone delle comunità di colore e quelle che vivono con l’HIV/AIDS o sono decedute a causa di queste malattie; azzurro, rosa e bianco per rendere omaggio alle persone transgender e non binarie.

Apple spiega che il design di quest’anno presenta “un vibrante arcobaleno di forme geometriche su una base bianca, stampate a compressione per creare il cinturino”, e che “in fase di compressione, il materiale della base scorre intorno alle singole forme creando piccole variazioni nel loro layout”: ogni cinturino è duqnue unico, “rispecchiando l’individualità di ogni persona della comunità LGBTQ+”.

Il nuovo quadrante Pride Celebration e lo sfondo iOS rendono omaggio “alla forza e all’unione della comunità LGBTQ+”. Le forme colorate sembrano entrare sullo schermo dal cinturino e reagiscono quando l’utente solleva e muove il polso o tocca il display.

Lo sfondo coordinato riprende il design Pride di quest’anno e si anima quando l’utente sblocca il proprio iPhone.

Il cinturino Sport Pride Edition potrà essere ordinato dal 23 maggio, e sarà disponibile negli Apple Store a partire dal 24 maggio al prezzo di € 49.

Il cinturino Sport Pride Edition è disponibile nelle versioni da 41 mm e 45 mm ed è compatibile con Apple Watch Series 3 e successivi.

Il nuovo quadrante Pride Celebration e lo sfondo abbinato per iPhone saranno disponibili dalla prossima settiman con gli update di watchOS 9.5 e iOS 16.5.