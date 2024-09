Apple Watch 10, novità e rendering prima del lancio

Mentre molti sperano ancora in un Apple Watch X completamente diverso per l’anniversario della presentazione, secondo il leaker che si firma Majin Bu per Apple Watch Series 10 possiamo aspettarci una evoluzione più contenuta: sarà più sottile e anche un po’ più arrotondato, in ogni caso lo schermo dovrebbe rimanere quello curvato, identico all’attuale.

Finora le anticipazioni hanno previsto un sensibile incremento delle dimensioni della cassa, fino a 49 mm e con schermo più grande, paragonabile a quello dei modelli Ultra. Al contrario il leaker anticipa due versioni da 42 e 46 mm con una variazione nel design degli speaker, simile a quanto fatto in Ultra.

Invece dell’acciaio inossidabile sembra che Apple abbia deciso di impiegare il titanio, mentre ancora una volta viene indicata la possibilità di una versione in ceramica. Dalle immagini rendering pubblicate su X, che riportiamo in questo articolo, si osserva lo stesso aggancio a slitta dei cinturini impiegato finora.

Quindi sembra cadere anche la previsione di un nuovo sistema di aggancio magnetico, futuristico ma che rischia di far adirare i collezionisti di bracciali e gli utenti che desiderano riutilizzare quelli già acquistati.

Sempre dai rendering, in Apple Watch Series 10 le rotondità della cassa sono più ampie per allinearsi con l’aggancio del bracciale. È indicato in arrivo nei colori oro, nero, starlight e grigio per la versione in titanio. Sia per gli iPhone 16 che per Apple Watch 10 la tinta color oro viene anticipata come molto chiara.

Previsto infine un rinnovo totale per il cinturino Milanese Loop, rimasto identico per 10 anni: dal rendering è visibile un meccanismo di aggancio diverso, mentre anche qui invece dell’accia inossidabile verrà impiegato il titanio.

Apple Watch 10 changes based on what I have been told from my source:

1. Will be available in 2 new sizes 42-46 mm

2. The display should remain identical (curved display)

3. The speaker design becomes like on Apple Watch Ultra as you can see in the image, but the speakers will… pic.twitter.com/J0XqyvFQBg

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) September 3, 2024