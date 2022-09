Con iOS 16 iPhone avrà la ricarica di energia pulita in USA

Annunciando la versione definitiva di iOS 16, Apple ha fatto sapere che con un futuro aggiornamento per iPhone sarà disponibile la funzione di ricarica di energia pulita: permetterà di attivare la ricarica della batteria del terminale quando l’energia arriva da fonti rinnovabili.

La funzionalità in questione – inizialmente riservata agli utenti statunitensi – è denominata “Clean Energy Charging” e arriverà con un aggiornamento di iOS 16 entro la fine di quest’anno. Non è indicato esattamente quando, ma Apple ha fatto sapere genericamente che arriverà entro il 2022.

Apple spiega che la funzione “Clean Energy Charging” mira a ridurre l’impronta di carbonio di iPhone, ottimizzando i tempi di ricarica quando la griglia sfrutta fonti di energia più pulite. Come accennato, la funzione è inizialmente prevista per gli USA e non è chiaro se e quando sarà disponibile anche a livello internazionale.

Da quanto sembra di capire, l’utente sarà in grado di scegliere se ricaricare iPhone nelle ore notturne nelle quali l’energia è erogata da fonti più pulite, alla stregua di quanto avviene ora con la ricarica ottimizzata che impara dalle abitudini di ricarica quotidiane dell’utente per migliorare la durata di vita della batteria.

Da quello che al momento è possibile ipotizzare, iPhone dovrebbe disattivare/attivare automaticamente la ricarica, attivandola negli orari in cui l’energia arriva da fonti pulite, fasce di consumo che hanno lo scopo di favorire comportamenti virtuosi da parte dei cittadini. È ovviamente probabile che l’utente potrà decidere se attivare o meno questa funzionalità nelle Impostazioni o nelle fasi di configurazione dello smartphone.

Su macitynet trovate tutto quello che c’è da sapere sulle ultime novità Apple negli articoli dedicati: nuovi iPhone 14 e 14 Plus, iPhone 14 Pro e Pro Max, gli auricolariAirPods Pro di seconda generazione, tre nuovi modelli di Apple Watch –Serie 8, SE economico e il modello top Ultra.