WhatsApp permetterà di modificare i messaggi inviati

Dallo scorso anno WhatsAppp sta lavorando su una funzione che dovrebbe offrire la possibilità di modificare i messaggi di testo inviati (senza bisogno di cancellare e rinviare il testo da capo), sulla falsariga di quanto già consentono di fare iMessage e Telegram.

Stando a quanto riferisce il sito WABetaInfo, nell’ultima versione beta di WhatsApp per iPhone, ad un ristretto gruppo di utenti è apparsa la possibilità di modificare i messaggi inviati, funzionalità comoda, ad esempio, per correggere un errore di battitura dopo aver inviato un messaggio.

Non è chiaro quale sarà la finestra temporale per consentire la modifica del messaggio inviato ma potrebbe essere consentito di farlo entro un certo limite. Apple consente di modificare i messaggi inviati con iMessage fino a cinque volte entro 15 minuti dall’invio: se la persona con cui stiamo scambiando messaggi sta usando un dispositivo con iOS 16, iPadOS 16 o versioni successive o macOS Ventura, il fumetto del messaggio viene aggiornato con le modifiche sul suo dispositivo ed entrambi possono toccare la voce “Modificato” per visualizzare le versioni precedenti del messaggio; se la persona con cui stiamo scambiando messaggi utilizza un dispositivo con iOS 15.6 o versioni precedenti, iPadOS 15.6 o versioni precedenti, macOS 12 o versioni precedenti o sta utilizzando gli SMS, riceverà un nuovo messaggio con il testo aggiornato.

iMessage propone una cronologia del messaggio modificato mentre WhatsApp mostrerà soltanto la voce “modificato” sul testo che l’utente che ha inviato e modificato.

Non è chiaro quando la novità sarà disponibile per tutti essendo ancora in fase di sviluppo ma non dovrebbe mancare molto.

Pochi giorni addietro WhatsApp ha rilasciato un aggiornamento di messaggistica istantanea, integrando funzionalità quali il picture-in-picture nelle videochiamate.