AppleCare+, ora 45 giorni di tempo per acquistare la copertura

Apple ha esteso di 15 giorni il periodo entro il quale è possibile estendere la copertura AppleCare+.

Nella pagina di supporto in inglese è ora indicata la possibilità di acquistare la nuova copertura entro 45 giorni dalla scadenza della copertura originale (prima erano 30 giorni).

La novità è valida per diversi Paesi, Italia inclusa (la pagina di supporto con il documento in italiano non è stata ancora aggiornata ma in quella USA si menzionano vari paesi europei, inclusi il nostro).

Come sempre, l copertura del piano può essere rinnovata dopo i primi 24 o 36 mesi, su base mensile o annuale, finché non viene annullata.

Con le versioni recenti di macOS è possibile verificare la scadenza di AppleCare+ aprendo le Impostazioni di Sistema e da qui Generali > AppleCare e garanzia. Su iPhone / iPad basta apire Impostazioni > Generali > AppleCare e garanzia.

È possibile verificare se un nostro dispositivo è coperto da questa garabnzia aggiuntiva anche dal sito dedicato.

AppleCare offre un servizio unificato di supporto tecnico e assistenza specializzata. Apple spiega che i vantaggi dei prodotti AppleCare si sommano agli altri diritti previsti dalla normativa italiana a tutela del consumatore.

AppleCare+ offre assistenza qualificata, copertura aggiuntiva edà diritto anche a un numero illimitato di interventi per danni accidentali (a costi variabili in base al prodotto di riferimento).