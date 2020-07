Aqara GH2, l’evoluta videocamera smart compatibile con HomeKit e Zigbee 3.0 in offerta

È in offerta a soli 53 euro la nuova videocamera domestica smart Aqara GH2, compatibile con Apple HomeKit e Zigbee, una delle videocamere più evolute ed interessanti nel rapporto qualità prezzo.

Dallo stile minimale ed elegante, disponibile anche in quattro diversi colori (arancio, blu, giallo e bianco) per adattarsi a qualunque arredo, la Aqara GH2 include molte funzionalità evolute che la rendono perfetta anche per partire con un impianto smart home da zero.

Integra già di per sé un gateway Aqara che permette grazie alla compatibilità con il protocollo Zigbee 3.0 di integrarla con altri dispositivi compatibili o di utilizzarla come hub per creare un impianto smart home da zero. Come detto è compatibile con Apple Homekit, perfetta dunque da utilizzare con i dispositivi della Mela.

Ideale come videocamera di sicurezza, Include un sistema di intelligenza artificiale in grado di riconoscere gli oggetti in movimento e di segnalare dunque la presenza di persone all’interno del suo angolo di visione, evitando di far scattare falsi positivi nel caso di tende o altri oggetti in movimento. È anche in grado di rilevare suoni anomali e segnalare l’accaduto.

La Aqara GH2 include una risoluzione di 1080p e un grandangolo da 140° con un’ampia visione sull’ambiente circostante, oltre ad essere dotata di visione notturna e timer di programmazione; supporta fino a 32GB sul cloud e include anche l’alloggiamento per Micro SD Card alla sua base.

Disponibile anche una inedita funzionalità di videomessaggio: sarà possibile ad esempio sfruttare un pulsante sulla scocca per mandare un video che sarà salvato sul cloud per essere poi visionato da remoto attraverso un dispositivo mobile, questa insieme alla capacità di comunicare con il microfono e lo speaker sono funzioni comode nel caso si debba interloquire a distanza con anziani, bambini o di persone con limitata mobilità.

La Aqara GH2 si acquista in offerta a soli 53 euro circa cliccando su questo link diretto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.