Il soprano Julie Fuchs all’Apple Store Champs-Elysées

Per la promozione di Apple Music Classical in Francia, Apple ha voluto il celebre soprano Julie Fuchs nel suo store agli Champs-Elysées.

Lo riferisce il francese Macg, spiegando che Julie Fuchha deliziato il pubblico con una performance eccezionale, e risposto dopo a una serie di domande. Prima dell’esibizione di Julie Fuchha ha parlato il direttore generale dell’Opéra national de Paris, Alexander Neef.

Non sappiamo se simili iniziative sono previte anche nel nostro paese. La Casa di Cupertino ha presentato a fine marzo Apple Music Classical, indicata come “la migliore esperienza di streaming al mondo per la musica classica”, disponibile per chi ha un abbonamento a Apple Music, senza costi aggiuntivi.

A chi ama la musica classica, Apple promette “la migliore qualità audio” e la possiiblità di ascoltare molti dei propri brani classici preferiti in un modo completamente nuovo, con l’audio spaziale immersivo, ed esplorare playlist curate da esperti, biografie di compositori, descrizioni di migliaia di opere e molto altro.

Con oltre 5 milioni di brani, Apple Music Classical ospita il più vasto catalogo di musica classica al mondo, che copre un ampio spettro di registrazioni, da quelle più celebri alle gemme dimenticate. Per chi si avvicina al genere per la prima volta, la sezione ‘Scelta della redazione’ è un ottimo punto di partenza. E per chi conosce bene un’opera particolare, l’app fornisce un elenco delle registrazioni più famose da cui attingere per gli ascolti successivi e per divertirsi a fare confronti fra esecuzioni diverse. Apple Music Classical offre anche migliaia di album in esclusiva registrati da orchestre di fama mondiale.

Apple ha in precedenza riferito di collaborazioni con molte delle più grandi istituzioni di musica classica al mondo, come l’Orchestra Filarmonica di Berlino, la Carnegie Hall, l’Orchestra Sinfonica di Chicago, l’Orchestra Sinfonica di Londra, il Metropolitan, l’Orchestra Filarmonica di New York, l’Opéra National di Parigi, l’Orchestra reale del Concertgebouw, la San Francisco Symphony e l’Orchestra Filarmonica di Vienna, per offrire contenuti e registrazioni nuovi, unici ed esclusivi, al momento del lancio e in futuro. Insieme ad alcuni di questi prestigiosi partner, Apple Music Classical organizzerà anche esibizioni orchestrali dal vivo in vari Apple Store del mondo nell’ambito della programmazione Today at Apple.

A questo indirizzo trovate la nostra recensione di Apple Music Classical.