Asciuga scarpe elettrico e portatile a soli 15 €

Avete sempre i piedi freddi? Ecco una possibile soluzione: acquistare l’accessorio in promozione a soli 15 €, un alleato perfetto contro i geloni, o anche solo per superare più dolcemente le invernate, sia a casa che in viaggio.

In breve è un asciuga scarpe elettrico, ovvero un dispositivo che può appunto riportare allo stato ottimale scarpe e calzini bagnati di pioggia o di sudore.

Ma grazie alla sua capacità di mantenere una temperatura costante di 55-65°C potete usarla anche per scaldarvi le scarpe o i calzini prima di indossarli.

Non soltanto asciuga o scalda, ma grazie alla luce UV che emette può anche sterilizzare le calzature in circa 5 minuti, eliminando così virus e batteri che potrebbero annidarsi al suo interno.

Il punto forte è dato dalla sua alimentazione USB: consumando soltanto 10 Watt, è sufficiente un caricatore da 5V e 2A come ad esempio quello del telefono per poterlo mettere in funzione ed usarlo ad esempio per asciugare le scarpe nel bagno dell’ufficio mentre se ne indossa un altro paio.

Consuma talmente poco che si può collegare anche direttamente ad una powerbank, il che significa che si può usare anche per asciugare le scarpe in tenda dopo una lunga escursione in montagna. C’è anche il timer, impostabile a 3-6-9 ore, in modo tale da non superare una determinata soglia di tempo e risparmiare energia preziosa soprattutto quando si usa con una batteria d’emergenza che si vorrebbe poter usare anche per altro.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 42,18 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 63% andando a spendere soltanto 15,30 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

