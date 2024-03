Mini compressore mini prezzo, solo 19,99€ con coupon sconto

Il mondo dei mini compressori non è solo Xiaomi? In circolazione ci sono tantissimi concorrenti del leader assoluto del mercato nell’ambito di questi prodotti utilissimiper il tempo libero. Alcuni di questi come il DABAOZHA proposti a prezzi stracciati: solo 19,99€

Questo accessorio ha una pressione massima di 150 PSI ed è perfetto per gonfiare ogni cosa, in primo piano ovviamente pneumatici di una bici, una moto o una vettura. Può gonfiare uno pneumatico auto (205/55/r16) da 0 a 36 PSI in 8 minuti, uno pneumatico auto (255/40/r20) da 29 a 41 PSI.

Può rilevare automaticamente la pressione dell’aria corrente dopo aver collegato l’ugello dell’aria e spegnersi automaticamente quando viene raggiunto il punto impostato.

Chi l’acquista può usare 4 Modalità di gonfiaggio preimpostate facili da usare (bici, moto, auto e palla). Ma c’è anche una modalità manuale da 2 a 150 Psi.

La batteria batteria integrata a ricarica rapida ad alta capacità da 4000 mAh consente di ripristinare la pressione di 12 pneumatici per auto.

Se vi state chiedendo come si confronta con il compressore Xiaomi, possiamo dire che è del tutto paragonabile al compressore 1S, un prodotto già ottimo. La versione 2, l’ultima rilasciata da Xiaomi, è molto simile ma ha un flusso d’aria superiore ed è quindi più veloce, ma costa quais 50 €.

Il compressore di Dabaozha di Ugreen costa invece 40€ se applicate il codice QK5NFNT9 lo pagate appena 19,99 €