Astino di Bergamo, MMN presenta il Knowledge Navigator Apple insieme al suo designer

L’evento che vogliamo segnalarvi per il 28 Settembre ad Astino di Bergamo vede l’incrocio di tre distinte storie unite da un tratto comune, un dispositivo frutto del design di Apple ma che non è mai diventato un prodotto commerciale: Knowledge Navigator.

Nel 1987 Apple prefigurava con un eccezionale prototipo quello che che poteva essere l’assistente ideale per la vita e il lavoro dell’uomo del 21mo secolo con capacità di comunicazione interazione ed “intelligenza” che pian piano stiamo incontrando nei nostri dispositivi portatili che si avvantaggiano di capacità di analisi e sintesi dei dati che arrivano dalla rete e da modelli di linguaggio sempre più potenti.

Come per una congiunzione astrale ma in realtà dietro un preciso progetto il 28 Settembre 2024, l’impegno, l’esperienza e la passione di Magnetic Media Network, Apple Authorised Enterprise Reseller e IT Solutions Provider del gruppo Bechtle, riporteranno in vita il progetto del Knowledge Navigator davanti ad uno dei suoi creatori che al tempo operavano Cupertino, il danese Gavin Ivester che nel tempo si è occupato del design di Apple, Puma, Bang & Olufsen, Gibson e oggi Cisco ricoprendo ruoli di progettazione e organizzazione di alto livello.

La terza storia che in qualche modo collega il prodotto o se volete il prototipo visionario al designer danese è ancora più eccezionale e parte dalla storia della “nostra” Olivetti quale fucina di creazioni, innovazioni e motore del design industriale dello scorso secolo: agli inizi degli anni duemila l’Interaction Design Institute Ivrea si transferì in Danimarca per diventare Copenhagen Institute of Interaction Design che, a partire da fine Settembre, torna nel nostro paese con un spirito ancora più internazionale in un luogo “magico” nei pressi di Bergamo.

Ecco quindi che sabato 28 settembre 2024 alle ore 17:00, presso il Monastero di Astino a Bergamo, MMN, in collaborazione con il Copenhagen Institute of Interaction Design di Bergamo, ha organizzato un evento speciale per raccontare la storia di Apple Knowledge Navigator, il “concept” creato nel 1987 per raccontare la visione di Apple sulle tecnologie che avremmo (e abbiamo) usato negli anni 2000.

Damiano Airoldi, Managing director di MMN ci spiega l’importanza del prototipo pensato per quella presentazione e il futuro della trasposizione fisica del concetto: “Knowledge Navigator prefigura i personal digital assistant, i tablet, internet, la videoconferenza e l’Intelligenza Artificiale, tutto in un filmato visionario che affascinò allora e continua ad affascinarci oggi. Anche se l’occasione di Astino è del tutto speciale sarà possibile in seguito toccare con mano il prototipo in una sede permanente: dopo l’evento la replica arricchirà nostra collezione di oggetti storici dell’informatica esposta nel museo di MMN”.

Come abbiamo anticipato l’ospite d’onore dell’evento del 28 Settembre sarà Gavin Ivester, designer che partecipò al progetto e che aiuterà MMN a raccontare la presentazione in anteprima mondiale della perfetta replica del Knowledge Navigator.

Al termine dell’evento sarà offerto un aperitivo. In seguito, i partecipanti avranno l’opportunità di visitare la sede Copenhagen Institute of Interaction Design (CIID) e conoscere da vicino i progetti innovativi che nascono all’interno del centro di eccellenza.

L’evento si terrà in lingua inglese ed ha un numero di presenze limitate ed è necessario prenotarsi in anticipo per potere accedere. La registrazione è attiva a partire da questa pagina.