iPhone 16 Pro si perde i tocchi sullo schermo

Alcuni utenti di iPhone 16 Pro lamentano un problema intermittente con la reattività del touchscreen. Gli utenti riferiscono di tap e swap che in alcuni casi vengono ignorati, con conseguenti inconvenienti con interazioni, nello scrolling, nella pressione di pulsanti e la mancata pressione di tasti nella tastiera virtuale.

A riferirlo è il sito statunitense 9to5Mac evidenziando lamentele online ma sottolineando che si tratta con ogni probabilità di un bug software e non un problema hardware. In particolare, l’algoritmo che impedisce di tenere conto dei tocchi accidentali sembra essere eccessivamente sensibile, portando a ignorare tocchi che invece sono intenzionali.

Gli utenti attivano inavvertitamente il sistema che ignora i touch quando si toccano alcune parti dello schermo. Il problema sembra presentarsi in particolare quando il dito è poggiato vicino al controllo foto­camera sulla parte destra dello schermo, ma accade con tutti e quattro i bordi dello schermo.

Quando il problema si verifica, il software del telefono ignora i nuovi tocchi sullo schermo per un breve periodo, portando a ignorare i tap e gli swap volontari.

Di questo inconveniente riferisce in dettaglio Khaos Tian in un post su Mastodon, mostrando in un filmato il problema.

L’inconveniente potrebbe essere accentuato dalle cornici sottili di iPhone 16 Pro, elemento che porta l’epidermide dell’utente a contatto con i bordi più facilmente: basta un pezzetto di pelle a contatto con il bordo per impedire la reazione del touch ed è uno dei motivi che potrebbe spiegare il malfunzionamento.

L’inconveniente potrebbe sorgere anche per le modalità con le quali si tiene in mano il telefono, con le dita intorno ai bordi destro e sinistro, e presentarsi di più sui dispositivi senza custodia.

Se, come probabile, si tratta di un problema software, verrà risolto con i prossimi aggiornamenti di iOS 18. Al momento l’inconveniente è segnalato sia su iOS 18, sia dagli utenti che hanno installato la beta di iOS 18.1.