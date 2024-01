Da Macintosh a Vision Pro: un viaggio temporale nel M’useum della tecnologia dove il passato racconta il presente e il futuro

Un patrimonio unico, ospitato nella sede di un’azienda innovativa, racconta passato, presente e futuro delle disruption tecnologiche.

Esiste un luogo, alle porte di Milano, dove è possibile esplorare le evoluzioni delle tecnologie informatiche del passato mentre ci si trova immersi in uno scenario decisamente volto al futuro.

Questo luogo si trova all’interno di Magnetic Media Network (MMN), azienda pioniera della trasformazione digitale in Italia, che proprio quest’anno celebra 35 anni di successi, offrendo soluzioni e servizi IT che migliorano il modo di vivere, imparare e lavorare.

M’useum è il nome di questo spazio dedicato a una delle collezioni italiane più interessanti di macchine per il calcolo e computer storici, completamente rinnovato in occasione del 40° compleanno di Macintosh, e diventato punto di riferimento essenziale per trovare una comprensione approfondita dell’evoluzione tecnologica e delle sfide che ci aspettano.

Il progetto è stato concepito per raccontare ad aziende, istituti di formazione e di ricerca come passato e presente siano di ispirazione e offrano nuovi stimoli per riflettere sul futuro attraverso esperienze personalizzate ed esclusive.

Esperienze esclusive per il business e l’education

“Apriamo le porte del nostro M’useum per offrire percorsi personalizzati in base alle esigenze di ogni interlocutore, affrontando temi cruciali che contraddistinguono la nostra mission, adattandoli alle necessità e agli interessi dei nostri ospiti. Le esperienze sono costruite su identità e obiettivi specifici delle singole aziende e affrontano argomenti a noi cari come la trasformazione digitale, l’Employee Choice, la sostenibilità applicata ai temi tecnologici e gli sviluppi futuri con Apple Vision Pro.” PierDamiano Airoldi, CEO MMN.

I visitatori di M’useum possono esplorare da vicino l’evoluzione del digitale, guidati da percorsi narrativi originali che si alternano al racconto cronologico, con particolare attenzione agli aspetti umani e filosofici. L’intento è quello di celebrare non solo le tecnologie, ma anche i momenti storici e gli uomini che le hanno plasmate e realizzate.

Guardando al futuro, l’ambiente offre una prospettiva unica sulla trasformazione digitale, preparando le aziende ad un futuro in cui la tecnologia migliora in modo tangibile la produttività e l’innovazione, con particolare attenzione ai progressi nell’intelligenza artificiale e all’inizio dell’era dello Spatial Computing.

Anche in ambito scolastico è possibile personalizzare le esperienze declinandole in base alle specifiche discipline e interessi di ogni istituto. Le visite guidate offrono ai giovani un’opportunità inedita di apprendere la storia delle tecnologie che influenzano e determinano il loro presente e il potenziale futuro in ambito lavorativo.

Da Macintosh a Vision Pro: un viaggio temporale nel M’useum della tecnologia

Utilizzare oggi un Mac di ultima generazione, nel quarantesimo anniversario dal suo debutto sul mercato, circondati dalle sue prime versioni e dai device che l’hanno ispirato – come Apple Lisa o il rarissimo Xerox Alto – offre una prospettiva unica sul suo percorso nel tempo.

Esplorare tecnologie innovative come Vision Pro, che ci proiettano in un futuro ormai prossimo, per poi contemplare grandi macchine del passato, come l’Olivetti Programma 101, consente di apprezzare appieno il significato delle rivoluzioni tecnologiche.

Osservare un Apple Newton e ascoltare il racconto sull’elogio dell’errore chiarisce come fallimenti del passato possano essere rivisitati e trasformati in idee geniali, talvolta culminando in incredibili successi, come iPhone e iPad.

Queste sono solo alcune delle esperienze di M’useum, che si presenta come un autentico catalizzatore di idee e riflessioni. In questo spazio, il passato diventa una risorsa per immaginare soluzioni nuove e apprendere come affrontare le sfide del futuro con maggiore consapevolezza e ingegnosità.

Alle porte di Milano, il museo di MMN offre esperienze esclusive e personalizzate per aziende, istituti di ricerca e formazione.