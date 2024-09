ASUS, in Italia il PC ultracompatto NUC 14 Pro con AI

Pubblicità

ASUS ha annunciato la disponibilità in Italia del NUC 14 Pro+, un PC ultracompatto con prestazioni elevate dei processori Intel Core Ultra, che consentono di eseguire anche localmente carichi di lavoro di AI generativa.

La macchina vanta connettività Bluetooth, WiFi sensing ad alta efficienza energetica e funzionalità AI offerte da GPU, NPU e CPU che prometton elevato throughput e basso consumo energetico.

Lo chassis in alluminio anodizzato da 5×4 pollici è caratterizzato da un volume particolarmente ridotto, ideale per aziende o piccoli uffici, e facile collocazione anche in ambienti domestici, caratterizzato dalla possibilità di accedere ai componenti interni senza l’impiego di alcun utensile, semplificando eventiali operazioni di aggiornamento.

Il modello in questione è disponibile con processori Intel Core Ultra 9, 7 o 5 (CPU), grafica Intel Ar e Intel AI Boost (NPU).

Rispetto al suo predecessore, il Mini PC NUC 13 Pro, l’ASUS NUC 14 Pro+ vanta migliorie riguardo funzionalità legate all’Intelligenza Artificiale, promettendo una velocità di calcolo locale fino al 35% superiore, evidente in attività come la generazione di testo-immagine.

Il NUC 14 Pro+ vanta uno chassis compatto in alluminio anodizzato da appena 5×4 pollici, solo leggermente più grande del suo predecessore. Il dispositivo ha un volume contenuto e occupa poco spazio sulla scrivania o la postazione di lavoro, un prodotto ideale anche negli spazi di vendita al dettaglio o luoghi dedicati alla formazione.

La piastra per il montaggio VESA, inclusa nella dotazione, e la possibilità di accedere ai componenti interni senza la necessità di usare utensili, rendendo la macchina versatile. La garanzia è di tre anni.

ASUS NUC 14 Pro+ supporta fino a quattro monitor 4K grazie a due porte HDMI, DisplayPort 1.4, due porte Thunderbolt 4 e una ulteriore porta aggiuntiva configurabile, con la possibilità di selezionare l’opzione HDMI.

Il Bluetooth certificato offre qualità audio superiore e può trasmettere simultaneamente verso più dispositivi Bluetooth, fino ad un massimo di quattro.

Quando il PC rimane inattivo per 30 secondi e non viene rilevata alcuna attività in un raggio di 1,5-2 metri, il NUC 14 Pro+ riconosce in modo intelligente che l’utente si è allontanato dalla propria postazione di lavoro. Il computer entra quindi automaticamente in modalità di ibernazione dello schermo per risparmiare energia.

L’ASUS NUC 14 Pro+ integra una nuova heat pipe tripla da 6 mm con uno scambiatore a doppia parete e ottimizzazioni per il flusso d’aria. Secondo il produttore, il design consente prestazioni stabili e previene il surriscaldamento durante i carichi di lavoro più intensi.

Gli ASus NUC 14 Pro+ sono disponibiili anche su Amazon a partire da 766€.