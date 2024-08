Google TV Streamer, il Chromecast con Matter e Thread è ufficiale

Pubblicità

Già apparso ufficiosamente in rete nelle scorse settimane, Google TV Streamer si manifesta adesso ufficialmente, confermando le prime impressioni: si tratta del successore del Chromecast, che non somiglia per nulla a un Chromecast. Tante le nuove funzioni che racchiude, tra cui un hub per il controllo della smart home e feature AI. Tutto, purtroppo, a caro prezzo.

Con questo nuovo Google TV Streamer, Google introduce un vero set-top box stile Apple TV , che supporta anche una gamma molto più ampia di controlli per la casa intelligente.

A pochi giorni dall’evento “Made By Google”, atteso per il 13 agosto prossimo, dove saranno presentati anche i Pixel 9, il cambiamento più grande per il TV Streamer è nel fattore forma, che passa da un semplice dongle HDMI a un dispositivo completamente differente. Google afferma che il design (non ricorda anche a voi questa periferica Apple mai commercializzata?) è pensato per integrarsi facilmente con l’arredamento della casa, migliorando anche la ricezione del telecomando incluso e di altri dispositivi per la casa intelligente.

Google TV Streamer sarà disponibile in due colori: bianco porcellana e nocciola, quest’ultimo esclusivamente acquistabile direttamente dallo store Google. Rispetto a Google TV del 2020, questo dispositivo monta una CPU più veloce del 22%, il doppio della RAM (4GB invece di 2GB) e offre quattro volte più spazio di archiviazione per un totale di 32GB totali. Anche se potrebbe non sembrare molto, è un miglioramento necessario, soprattutto per offrire maggiore spazio per l’installazione di app.

Ovviamente, il nuovo dispositivo supporta lo streaming fino a 4K a 60 fps, con supporto per HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos e audio spaziale quando abbinato agli auricolari Google Pixel Buds.

Inoltre, sono presenti una porta HDMI 1.1, una porta USB-C alimentata e uno slot Ethernet.

Altre novità riguardano il telecomando leggermente allungato, che adesso vede il controllo del volume spostato in cima, con l’aggiunta di un pulsante personalizzabile che può essere impostato per avviare un’app preferita, cambiare input o attivare il nuovo centro di controllo per la casa intelligente.

Rimane ferma la presenza del microfono integrato e delpulsante per attivare l’Assistente Google.

Hub per la Casa intelligente

Interessante la presenza di un hub per il controllo della casa intelligente. Non solo il set top box supporta Matter, ma dispone anche di un router integrato per comunicare facilmente con gli altri dispositivi in casa tramite protocollo Thread.

Inoltre, TV Streamer avrà un pannello Google Home, già visto su smartphone Pixel e Nest Hub), rendendo più semplice il controllo di dispositivi smart e visualizzare i feed delle telecamere di sicurezza e dei videocitofoni.

Funzioni AI

Infine, il dispositivo presenta anche nuove funzionalità AI. Grazie a Gemini, TV Streamer può creare raccomandazioni personalizzate in base al tipo di contenuto che si guarda e generare riassunti, recensioni o addirittura analizzare intere stagione, così da offrire consigli su contenuti nuovi.

Offre anche una modalità ambientale che funge da screensaver o che riprende foto ricordo dalla libreria di Google Foto. Ovviamente, anche l’AI potrà essere utile se si desidera generare a caso immagini da usare come sfondi.

Inoltre, se il telecomando viene smarrito, è possibile chiedere all’Assistente Google (non Gemini) di aiutarci a trovarlo. Stesso risultato si otterrà mantenendo la pressione del pulsante dedicato sul retro del dispositivo.

Le noti dolenti arrivano sul prezzo. Se attualmente l’ultima Google TV 4K è disponibile a 49 euro, questo Google TV Streamer, ha un prezzo di 100 dollari sullo store USA, che probabilmente si tradurranno in 119 euro dello store italiano. Le vendite ufficiali partiranno il 24 settembre, anche se ancora non c’è l’ufficialità per il listino e la data di rilascio italiana.