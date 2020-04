Google Stadia Pro è gratis per due mesi, Italia inclusa

Ci è voluto un po’ di tempo, ma Google sembra finalmente voler ingranare la giusta marcia per il suo servizio di giochi in streaming: da alcune ore a questa parte gli utenti in 14 paesi in tutto il mondo possono iscriversi per avere l’abbonamento Stadia Pro gratis per due mesi. Tra le nazioni che beneficiano di questa offerta è inclusa anche l’Italia, oltre a Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Irlanda, Francia, Germania, Spagna, Paesi Bassi, Belgio, Svezia, Danimarca, Norvegia e Finlandia.

Grazie alla nuova offerta, non è più necessario acquistare uno dei bundle hardware di Google per accedere alla piattaforma. Tutto ciò che si dovrà fare è visitare il sito web Stadia, iscriversi e scaricare l’app per iOS o Android, anche se per il corretto funzionamento si dovrà disporre di un controller o una tastiera e un mouse compatibili con USB. Quando si avvia il servizio per la prima volta, si avrà accesso a nove giochi, uno dei quali è Destiny 2. Se si sceglie di effettuare l’abbonamento a Stadia Pro, Google non addebiterà costi per i primi due mesi, che saranno totalmente gratuiti.

Dopo il periodo di prova, il livello Pro di Stadia costerà 9,99 euro al mese e come noto consente di giocare in risoluzione 4K e ottenere sconti su giochi ed espansioni. L’utente avrà a disposizione anche alcuni titoli gratuiti, nuovi ogni mese. Con il livello gratuito, invece, i giochi avranno una risoluzione massima di 1080p, e sarà necessario acquistare i titoli prima di giocarli in streaming.

Al momento, in una nota ufficiale, Google afferma di limitare temporaneamente la risoluzione di streaming predefinita dei giochi a 1080p, anziché 4K, per limitare l’impatto della piattaforma sul traffico Internet, già messo a dura prova dall’impennata dei dati per lavoro a domicilio, scuola a distanza, videochat e videoconferenze, streaming audio e video e così via. È comunque possibile tornare allo streaming dei videogiochi in risoluzione 4K andando a modificare manulamente le impostazioni video all’interno dell’app Stadia.

La nuova offerta per Stadia Pro gratis per due mesi proposta da Google, probabilmente, farà dimenticare il lancio deludente del servizio. Sebbene non sia esattamente un flop, Stadia non è stato lanciato con tutte le funzionalità promesse da Google e dettagliate in occasione della GDC 2019. I fan non hanno trovato al lancio alcune feature promesse, come la possibilità di giocare in 4K da Web. Ad ogni modo, è difficile lamentarsi adesso che due mesi saranno totalmente gratis.

Tutto quello che c’è da sapere sul servizio in abbonamento per giocare in streaming Google Stadia è in questo articolo. Invece per tutti gli articoli di macitynet che parlano dei servizi di streaming per video, musica e non solo si parte da questa pagina.