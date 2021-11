ASUS VivoBook 13 Slate è il primo portatile 2 in 1 OLED

Mentre Apple non sembra avere alcuna intenzione di portare lo schermo touch su Mac, da tempo i costruttori PC Windows propongono sistemi 2 in 1 in grado di funzionare sia come tablet che come computer portatili: il nuovo ASUS VivoBook 13 Slate è presentato come il primo di questa categoria dotato di schermo OLED da 13,3 pollici.

Specifiche, caratteristiche e dotazione sono pensati per rendere possibile qualsiasi campo di impiego: dal lavoro alla creatività, passando per giochi fino all’intrattenimento. Il pannello. Nella confezione sono inclusi una tastiera completa, magnetica e rimovibile, una cover che funge anche da sostegno per l’uso in modalità tablet, infine anche lo stilo Asus Pen 2.0 dotato di supporto magnetico per essere risposta in sicurezza ma sempre disponibile all’occorrenza.

Spicca in particolare lo schermo OLED da 13,3” con rapporto 16:9 e tecnologia Dolby Vision: è in grado di visualizzare 1,07 miliardi di colori, con copertura della gamma cinematografica DCI-P3 al 100% e certificazioni Pantone Validated e DisplayHDR True Black 500 per neri profondi. Non solo: offre un rapporto di contrasto di un milione a uno e tempi di risposta super rapidi di solamente 0,2 millisecondi. Asus dichiara che i livelli della luce blu dannosa per gli occhi risultano il 70% inferiori rispetto ai display LCD.

Il comparto video è supportato da un sistema audio Dolby Atmos a quattro altoparlanti gestito da un amplificatore intelligente per spingere al massimo il volume senza distorsioni. In modalità tablet ASUS VivoBook 13 Slate può essere utilizzato in abbinamento ad Asus Pen 2.0 in grado di rilevare 4.096 livelli di pressione con frequenza di campionamento a 266Hz. Sempre nella dotazione sono incluse quattro punte intercambiabili che imitano le matite 2H, H e HB per scrivere, disegnare, prendere appunti.

ASUS VivoBook 13 Slate sarà proposto in diverse configurazioni e anche in due edizioni Artist Editions create in collaborazione con Steven Harrington e Philip Colbert. La configurazione base include processore Intel quad core da 3,3GHz, 4GB di RAM LPDDR4X, archiviazione eMMC da 128GB. Il computer è dotato di una fotocamera frontale da 5MP e una posteriore da 13MP, mentre le connessioni includono Wi-Fi 6, due porte USB-C anche per la ricarica rapida al 60% in 39 minuti, jack audio e alloggiamento schede microSD.

Il pacchetto includerà un mese gratuito di Game Pass Ultimate Xbox e anche un mese di abbonamento per tutte le app e i software Adobe Creative Cloud. ASUS VivoBook 13 Slate OLED sarà disponibile in Italia entro la fine del 2021: nel momento in cui scriviamo i prezzi non sono stati comunicati.

