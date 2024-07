Aprite il paracadute, Fortnite sta per tornare su iPhone

Pubblicità

Dopo 4 anni sembra che stavolta sia arrivato il momento. Fortnite è pronto a tornare su iPhone, anche se non proprio dalla porta principale. Epic Games ha annunciato oggi che il Royal Battle per eccellenza tornerà presto su iPhone, almeno in territorio europeo.

Il come sia possibile è presto detto e, in realtà, facilmente intuibile. Fortnite sarà disponibile su App Store non solo tramite il nuovo Epic Games Store, ma anche tramite negozi di terze parti, come AltStore.

Fortnite torna su iOS solo nell’UE

La vicenda del perché fortnite non sia più presente su App Store è ormai nota. La battaglia legale che ha diviso, e che tutt’ora divide le due compagini, sorge nel 2020, quando Epic aveva iniziato ad aggirare le politiche di App Store, per poter vendere oggetti di gioco senza pagare commissioni ad Apple. Fortnite venne immediatamente rimosso da App Store ed Epic iniziò la sua lunga battaglia contro Apple che, tra le altre cose, ha portato a riflettere sulle politiche dei colossi digitali.

Probabilmente, gli strascichi di quella, e altre vicende analoghe, hanno portato l’Europa a prestare maggiore attenzione alla problematica, dando vita ad atti come il DMA.

Proprio grazie a quest’ultimo è possibile, oggi, la presenza di App Store alternativi a quelli di Apple. Ed è così che Epic sta già lavorando da tempo al proprio app store, dove Fortnite sarà certamente tra i download presenti:

Fortnite tornerà presto su iOS nell’Unione Europea e l’Epic Games Store sarà disponibile su Android a livello mondiale e su iOS nell’UE, offrendo condizioni vantaggiose per tutti gli sviluppatori: una commissione del 12% per i pagamenti che gestiamo noi e dello 0% per i pagamenti di terze parti

Non è stata fornita una data specifica oltre a un generico “coming soon”, ma c’è chi ipotizza, o spera, di vedere il lancio già nelle prossime settimane. Epic, inoltre, offrirà Fortnite anche in negozi di terze parti, come AltStore.

Di contro, Fortnite e altri giochi di Epic saranno ritirati dal Samsung Galaxy Store “in protesta contro la decisione anticoncorrenziale di Samsung di bloccare di default il sideloading sui dispositivi Samsung”. Insomma, dopo la battaglia con Apple, sembra aprirsene un’altra, questa volta contro la casa sud coreana.

Tutti gli sviluppi della vicenda Epc vs Apple sono disponibili da questa pagina.