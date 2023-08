Asus ZenFone 10 potrebbe essere l’ultimo

Asus ha da poco aperto i preordini per Zenfone 10 negli Stati Uniti questo mese, con la disponibilità in Italia già da diverso tempo, eppure sembra che il dispositivo segnerà la fine di un’era: un nuovo rapporto afferma che Asus ha interrotto questa linea di prodotti.

La linea Zenfone, negli ultimi anni, era rimasta l’unica scelta per gli utenti alla ricerca di uno smartphone di dimensioni contenute, ma con hardware al top. I media taiwanesi hanno riportato che Asus sta attraversando una “riorganizzazione aziendale” che ha ridotto il numero di dipendenti nella divisione PC dell’azienda sia a Taiwan che in Cina. Una lettera interna di Asus avrebbe apparentemente rivelato i piani di spostare molti dipendenti nei reparti di telefonia mobile dell’azienda, divisi in Zenfone e ROG Phone.

Questo perché Asus avrebbe apparentemente chiuso la sua divisione Zenfone e ha invece pianificato di spostare questi dipendenti in altri reparti o nel team ROG Phone. Secondo il rapporto, persone ben informate sui fatti hanno sottolineato che Zenfone 10 sarà l’ultima generazione di questa serie, e il team Zenfone sarà fuso in altri reparti in futuro, o incorporato direttamente nel team ROG.

Si ritiene che Zenfone 10 sarà l’ultimo dispositivo che Asus produrrà nella linea Zenfone, che è in corso dal 2014. La serie Zenfone non è mai stata particolarmente rilevante nel settore Android, con una posizione di secondo piano negli Stati Uniti e una presenza ancora limitata in altri mercati.

Le ultime iterazioni, invece, hanno ricevuto ampi consensi, con Zenfone 9 e 10 elogiati per l’eccellente durata della batteria, il buon software e l’uso ormai sempre più raro di un display di dimensioni compatte.

Asus non ha ancora rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito, ma Digitimes ha riportato già gli sforzi di ristrutturazione dell’azienda lo scorso luglio. La notizia dello stop alla produzione di questa linea appare concreta.

Ricordiamo che sarà ASUS a produrre, vendere e offrire supporto per la gamma di PC NUC che Intel ha deciso di abbandonare.