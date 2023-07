I mini PC NUC di Intel non moriranno grazie ad ASUS

Pochi giorni addietro Intel ha annunciato la chiusura della divisione NUC, ma ora ha fatto sapere di avere siglato un accordo con ASUS per la vendita, la produzione e il supporto dei Next Unit of Compute (NUC), sistemi dalla 10a alla 13a generazione, e lo sviluppo di futuri sistemi NUC.

I termini dell’accordo non sono chiari ma da quello che sembra di capire ASUS sarà probabilmente l’unico partner di Intel per la produzione dei mini PC a marchio NUC.

“Il nostro team dei prodotti basati su sistemi NUC ha fornito prodotti unici che hanno stimolato l’innovazione nel mercato dei form-factor ultra compatti”, ha dichiarato Sam Gao, vice presidente di Intel e direttore generale di Intel Platform Solutions. “Mentre orientiamo la nostra strategia per consentire ai partner dell’ecosistema di continuare l’innovazione e la crescita dei prodotti basati sul sistema NUC, la nostra priorità è garantire una transizione graduale per clienti e partner. Non vediamo l’ora che ASUS continui a fornire prodotti eccezionali e supportare i nostri clienti dei sistemi NUC”.

Resta da capire quale sarà il ruolo di ASUS rispetto ad altri partner (se, in altre parole, anche altri produttori potranno continuare a creare progetti NUC).

ASUS offre a listino diversi mini PC per casa e lavoro come quelli della serie PB, PN e PL. Secondo indiscrezioni da prendere con le molle, ASUS avrebbe intenzione di sviluppare una sua business unit dedicata ai sistemi NUC e offrire assistenza anche per prodotti già commercializzati direttamente da Intel.

“Grazie, Intel, per la fiducia accordataci per portare avanti la linea di prodotti basati sui sistemi NUC. Sono fiducioso che questa collaborazione migliorerà e accelererà la nostra visione per i miini PC, espandendo la nostra presenza nei settori AI e AIoT”, ha riferito Joe Hsieh, COO di ASUS. E ancora: “Ci impegniamo a garantire l’eccellente supporto e servizio che i clienti dei sistemi NUC si aspettano”.

La linea NUC di Intel è stata presentata nel 2012, una iniziativa per sviluppare sistemi con piccoli e potenti chip utilizzabili anche da altri per creare computer compatti. Grazie a qusta linea sono nati sistemi per varie applicazioni, dal gaming al centro multimediale.