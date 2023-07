ASUSTOR svela i nuovi Nimbustor Gen2

ASUSTOR, uno dei più importanti e produttori di NAS, ha annunciato i nuovi Nimbustor Gen2, che saranno disponibili sia nella versione a due baie (AS5402T), sia in quella a quattro (AS5404T).

Evoluzione della serie Nimbustor, una delle più apprezzate della gamma ASUSTOR, i nuovi Nimbustor Gen2 vantano elevate performance grazie al processore quad-core Intel Celeron N5105 e 4 GB di memoria DDR4-2933 (espandibili fino a 16 GB) che garantiscono in prospettiva la possibilità di sfuttare le potenzialità di questi NAS anche in ambiti come, ad esempio, quelli della virtualizzazione e della videosorveglianza.

La principale novità introdotta sui nuovi Nimbustor Gen2, però, è quella relativa alla presenza di quattro slot M.2 PCIe 3.0 per le unità SSD NVMe, che possono venire utilizzate per l’archiviazione ad altissima velocità dei dati, come cache o in entrambe le modalità, a tutto vantaggio delle prestazioni e della flessibilità.

Sul fronte della connettività si segnala poi la presenza di due porte 2,5 Gigabit con supporto alle tecnologie di Link Aggregation e SMB Multichannel, che consentono di raggiungere velocità in lettura fino a 576 MB/s e velocità in scrittura fino a 566 MB/s con SMB Multichannel.

I nuovi Nimbustor Gen2, inoltre, sono dotati di tre porte USB 3.2 Gen2x1, in grado di garantire transfer rate fino a 10 Gbps e sono, quindi, ideali per il collegamento di unità di espansione esterne e/o SSD esterni.

Grazie alla presenza di una porta HDMI e al supporto della decodifica 4K H.265 a 10 bit gestita dalla GPU integrata nella CPU, i nuovi Nimbustor Gen2 sono utili anche in ambito l’intrattenimento domestico e video editing.

Gli chassis dei Nibustor Gen2, differenza dei predecessori, presentano ora una serie di fori aggiuntivi, secondo il produttore in grado di migliorare ulteriormente il ricircolo dell’aria e prevenire il surriscaldamente delle memorie di massa, con vantaggi dal punti di vista dell’affidabilità e della durata.

Per quanto riguarda il sistema operativo, i nuovi Nimbustor fanno affidamento sul collaudato ADM 4.2, che mette a disposizione anche una nuova guida rapida, in grado di aiutare gli utenti a familiarizzare con le funzioni di base del NAS, nonché a scoprire funzionalità come, ad esempio, i link di condivisione bidirezionali di file da e verso i NAS ASUSTOR, la funzionalità MyArchive e nuove funzioni di montaggio e smontaggio automatico dei volumi, il supporto per i client VPN WireGuard e altro ancora.

I nuovi Nimbustor Gen2 sono disponibili con prezzi che partono da 429 Euro per il modello a due alloggiamenti (AS5402T) e 609 Euro per i modello a quattro alloggiamenti (AS5404T).