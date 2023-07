Canton presenta i diffusori della Serie GLE da pavimento e parete

Canton, un’azienda audio tedesca con oltre 40 anni di esperienza nella produzione di diffusori multicanale, presenta adesso la serie GLE con una vasta gamma di modelli caratterizzati da componenti di alta qualità. I nuovi diffusori sono in grado di integrarsi in qualsiasi ambiente moderno, comprendendo diffusori da pavimento, da scaffale, diffusori centrali, diffusori Atmos e un subwoofer.

Una delle caratteristiche più interessanti della serie GLE di Canton è l’utilizzo di driver ad alte prestazioni che, spiega la società nel comunicato ufficiale, sono stati ulteriormente migliorati. Per la prima volta, Canton utilizza diaframmi in titanio su baffle sottili per i woofer e i driver per le frequenze medie. Questi diaframmi leggeri e rigidi consentono una risposta agile ai segnali acustici, offrendo un’esperienza di ascolto equilibrata.

Canton Power Sub:

Gli alloggiamenti dei diffusori della serie GLE sono realizzati in policarbonato e includono guide d’onda all’avanguardia. Insieme agli altoparlanti e ai crossover perfettamente tarati, questi alloggiamenti contribuiscono a una riproduzione sonora di qualità. I sistemi di tweeter in manganese di alluminio arricchiscono ulteriormente la configurazione audio complessiva, offrendo maggiore chiarezza e definizione.

Canton GLE 90:

Nella serie GLE, Canton utilizza il titanio come materiale per i coni delle frequenze medie e basse. Nei modelli GLE 90 e GLE 80, i diaframmi a doppio cono nella gamma delle basse frequenze offrono maggiore controllo e pressione sonora da parte dei woofer. Dal punto di vista estetico, la superficie continua del diaframma crea un design morbido ed elegante. I rivestimenti in tessuto nero di alta qualità, acusticamente neutri, possono nascondere la vista diretta delle componenti, se necessario, e sono fissati ai deflettori tramite magneti.

Canton GLE 50:

I terminali a vite placcati in oro, con capacità per sezioni di cavo fino a 10 mm2, garantiscono invece conducibilità e una connessione stabile nel tempo.

Canton GLE 10:

La serie GLE di Canton è disponibile in quattro diverse colorazioni – nero, bianco, noce e noce scuro – per una perfetta integrazione in qualsiasi ambiente.

Prezzi e disponibilità

Canton, in italia, è distribuita e garantita da Exhibo. I prezzi sono i seguenti:

Da pavimento a partire da € 449 cadauno

Da scaffale a partire da € 478 la coppia

GLE 50 a partire da € 339 cadauno

Da parete a partire da € 418 la coppia

AR 4 a partire da € 698 la coppia

Sub a partire da € 539 cadauno

Se state cercando altoparlanti bluetooth ecco i migliori del 2023.