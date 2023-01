Hub 2 di SwitchBot con il supporto Matter anche per il controllo tende al CES 2023

Con l’annuncio del supporto Matter, i prodotti dell’ecosistema SwitchBot potranno essere inclusi nel nuovo protocollo tramite Hub 2, con SwitchBot Curtain che dovrebbe entrare nella gamma di compatibilità già a Febbraio.

SwitchBot presenta il suo primo Hub Matter con termoigrometro: Hub 2

SwitchBot Hub 2 è un hub Matter basato su Wi-Fi che può rendere compatibili con Matter i prodotti SwitchBot dotati di Bluetooth. Dopo essersi connessi a Hub 2, ii dispositivi possono essere controllati su Apple Home o altre piattaforme tramite Matter.

Gli utenti possono anche controllare la temperatura e l’umidità su Apple Home in base alla funzione termoigrometro di Hub 2 con Indicatore di temperatura e umidità. Ha un display a LED che può cambiare la sua luminosità con un sensore di luce integrato.

Hub 2 ha anche due tasti Scene sulla parte anteriore per attivare le scene preimpostate nell’app SwitchBot. I tasti possono anche controllare altri prodotti dell’ecosistema SwitchBot, come SwitchBot Bot e SwitchBot Curtain.

La funzione di controllo IR è stata rafforzata, con una copertura maggiore del 100% rispetto a Hub Mini che viene attualmente venduto a circa 38 €

Il motore per tende smart SwitchBot Curtain sarà il primo a supportare Matter alla fine di febbraio, quando verrà lanciato ufficialmente Hub 2.

SwitchBot Curtain può essere controllato dall’app Apple Home e google. Supporterà ufficialmente Matter tramite OTA quando la certificazione finale sarà effettuata a fine febbraio. Altri prodotti SwitchBot saranno in grado di supportare Matter in seguito e gli aggiornamenti arriveranno per tutto il 2023.

Tutti i prodotti SwitchBot sono in vendita in Italia direttamente su Amazon.