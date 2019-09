ATEM mini è lo switch video pensato per dirette in streaming e YouTubers

All’IBC di Amsterdam, la nota fiera internazionale dedicata al broadcasting e alle ultime tecnologie, quest’anno Blackmagic ha presentato varie novità interessanti per chi si occupa di produzione video, incluso ATEM Mini, un nuovo switcher per produzione dal vivo, che sembra promettente e con un ottimo rapporto prezzo/prestazioni.

ATEM Mini è indicata dal produttore come “una soluzione perfetta” per realizzare produzioni professionali multi-camera per il live streaming su YouTube o presentazioni aziendali su Skype. Consente di commutare dal vivo fino a 4 camere professionali, garantendoii mmagini di qualità.

È possibile connetterlo a un computer per le presentazioni in PowerPoint o usarlo con una console di gioco. Il DVE interno offre opzioni creative di immagine nell’immagine, ideali per i commenti in tempo reale.

Sono disponibili anche effetti video. Per quanto riguarda il live streaming, il dispositivo offre un’uscita USB per webcam che consente di usare qualsiasi software video. Ci sono un’uscita HDMI per collegare i proiettori, e ingressi audio compatibili con microfoni da tavolo e lapel di alta qualità per le interviste e le presentazioni.

La produzione dal vivo è indicata dal produttore come “il modo più veloce per offrire al pubblico un programma completo”, che è possiible trasmettere allo stesso tempo in streaming su YouTube. L’uscita USB per webcam si collega a qualsiasi computer ed è compatibile con tutti i software di streaming pensati per le piattaforme social. Dotato di 4 ingressi HDMI, consente di sfruttare le diverse angolazioni delle camere collegate, per esempio inquadrature grandangolari e primi piani dei soggetti ripresi.

Il dispositivo può essere connesso a un computer per mostrare le presentazioni PowerPoint e le pagine di un sito web, per riprodurre una serie di clip, oppure a una console di gioco. La commutazione è in tempo reale, ed è dunque possibile trasmettere in streaming sulle piattaforme come YouTube, Facebook e TwitchTV.

ATEM Mini vanta un pannello di controllo frontale compatto, e connessioni per video, audio e controllo. Il pannello ospita pulsanti per selezionare le sorgenti, regolare gli ingressi audio, e scegliere gli effetti video e le transizioni. Oltre agli ingressi HDMI per collegare camere e computer, sono presenti anche ingressi per microfono.

L’uscita video HDMI è destinata al programma, mentre l’uscita USB-C è pensata per la compatibilità webcam con ingresso poi sul computer. I pulsanti frontali (grandi e facili da premere) sono utili se si usa lo switcher per le presentazioni. Trovano spazio anche pulsanti per il mixaggio audio dal vivo, e un pulsante FTB per la dissolvenza in nero in chiusura del programma.

Il produttore spiega che l’uso è molto semplice: basta premere i pulsanti da 1 a 4 per alternare le sorgenti video. Il pulsante Cut esegue transizioni con uno stacco netto, mentre con Auto si passa da un ingresso all’altro usando l’effetto video selezionato. Oltre alle transizioni più comuni come la dissolvenza, sono disponibili anche passaggi con una fonte intermedia colorata, e con DVE squeeze o push. Il DVE consente di sfruttare effetti di immagine nell’immagine, che è possibile posizionare usando i pulsanti frontali. ATEM Mini include un archivio per file di grafica, accessibile dal software di controllo esterno.

Tra gli esempi di possibile utilizzo: le interviste in diretta streaming. È possiible collegare più camere per ottenere primi piani e riprese grandangolari dei partecipanti. Il dispositivo di piccole dimensioni e il presentatore stesso può commutare direttamente in studio.

L’uscita HDMI può essere sfruttata per registrare i contenuti o trasmettere in streaming con Open Broadcaster. Altri esempi di utilizzo da parte del produttore sono con Skype, con ATEM Mini sfruttato alla stregua di una webcam, dando la possibilità di realizzare presentazioni aziendali multi-camera con la qualità del broadcast.

È possiible collegare una camera per i primi piani, una per i grandangolari, e un computer per le presentazioni PowerPoint, che è possibile arricchire con effetti di immagine nell’immagine. Alle nuove generazioni risulterà utile la l’accoppiamento con gli e-sport: è possiible collegare diverse console di gioco e una camera per il presentatore. Il dispositivo opera a 60 fotogrammi per secondo e supporta effetti di immagine nell’immagine per la voce fuori campo.

Altri esempi di utilizzo sono nel campo didattico: il dispositivo si presta all’impiego in qualsiasi location per registrare produzioni video multi-camera di vario genere. È possiible collegare il computer e le camere e usare l’app di ATEM Software Control (macOS e WIndows) per inserire titoli ed effetti video.

Grazie a 4 ingressi HDMI indipendenti è possibile collegare fino a 4 videocamere di largo consumo. Le camere dotate di uscite HDMI superano di gran lunga le semplici webcam perché si avvalgono di obiettivi professionali e offrono prestazioni superiori in condizioni di scarsa illuminazione. Lo switcher sincronizza tutte le sorgenti collegate in caso di standard video diversi, quindi è in grado di gestire senza problemi qualsiasi tipo di dispositivo. Inoltre con le camere HDMI è possibile installare diversi tipi di obiettivo, per esempio grandangolari o modelli zoom per i primi piani.

Per garantire la massima compatibilità, ATEM Mini offre una connessione USB per webcam ed è gestibile con qualsiasi software video. Il software legge ATEM Mini come una webcam, ma in realtà è un autentico switcher di produzione dal vivo. È possiible usare software di propria scelta, tra cui Open Broadcaster per il live streaming e Skype per le presentazioni, e lavorare a piena risoluzione in 1080HD. Tra gli altri, ATEM Mini funziona con XSplit Broadcaster, YouTube Live, Facebook Live, Skype, Twitch TV, Periscope, Livestream e Wirecast.

I due ingressi audio stereo 3,5mm sono compatibili con microfoni da tavolo e lapel. Collegando un lettore musicale è possiible aprire il live stream con una traccia musicale prima che il programma vero e proprio abbia inizio. Grazie ai due ingressi indipendenti, il presentatore e l’ospite sono liberi di usare un microfono a testa. Il pannello frontale include pulsanti dedicati a ciascun ingresso pr regolarne i livelli e abilitare l’audio nel mixer. ATEM Mini vanta un mixer audio Fairlight che permette di gestire singolarmente tutti gli ingressi HDMI e i due ingressi microfono.

Otto canali del mixer vengono separati dagli ingressi HDMI, mentre due canali stereo aggiuntivi provengono dagli ingressi microfono 3,5mm situati sul retro del pannello. Ciascun canale vanta EQ parametrico a 6 bande, compressore, limitatore, espansore, noise gate e panning. È possibile abilitare la funzione AFV per un mixaggio audio e video automatico, oppure mixare più ingressi in una volta.

Tutti i canali sono gestibili dall’app di ATEM Software Control, da un pannello di controllo Mackie compatibile o, volendo, anche da una console Fairlight. In Italia il prezzo di ATEM Mini è di 289,00 euro. Sul sito di BlackMagic Design trovate i rivenditori autorizzati in Italia. Per nostra esperienza (e vicinanza) vi consigliamo Adcom di Bologna.