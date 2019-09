Redmi Note 8 Pro, arriva in Italia il primo Xiaomi con fotocamera da 64 MP

In Cina è stato presentato alla fine di agosto ed ora Xiaomi Redmi note 8 Pro arriva in Italia, presentato come un terminale di fascia media ma con caratteristiche e funzioni in grado di impensierire anche gli smartphone di fascia superiore.

Si tratta del primo Xiaomi con fotocamera principale dotata di sensore da ben 64 megapixel e anche del primo con raffreddamento a liquido che permette di giocare e utilizzare più a lungo anche le app, i giochi e le funzioni che richiedono il massimo delle prestazioni senza temere surriscaldamenti del terminale.

Decisamente corposo il comparto fotocamere dotato di 4 obiettivi. Quello principale da 64 megapixel, offre scatti in altissima risoluzione, stampabili con una dimensione fino a 3,26 metri. Grazie alla tecnologia Super Pixel 4 in 1 da 1,6μm cattura più luce e offrire scatti notturni brillanti. Il sensore principale è affiancato da una fotocamera ultra-grandangolare da 8MP con un campo visivo di 120°, una macro-fotocamera e un sensore di profondità, entrambi da 2MP.

Nella parte frontale invece troviamo una fotocamera da 20 megapixel: qui l’intelligenza artificiale permette di creare selfie migliori, con selezione per ritratti e anche il rilevamento delle scene, oltre che lo sblocco tramite il riconoscimento del volto. Lo schermo con foro a goccia è da 6,53 pollici con risoluzione FHD+, mentre il sensore impronte è sul retro, permettendo così di raggiugnere un rapporto schermo – chassis del 91,4”.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro funziona con processore MediaTek Helio G90T octa core con velocità fino a 2 GHz, mentre il processore grafico ARM Mali-G76 3EEMC4 con frequenza fino a 800 Mhz assicura prestazioni elevate con grafica e giochi. Per evitare qualsiasi problema di surriscaldamento il terminale è dotato di un sistema a raffreddamento a liquido, il primo impiegato in uno smartphone Xiaomi.

La batteria da 4.500 mAh offre la ricarica rapida da 18W tramite connettore USB-C. Xiaomi Redmi Note 8 Pro in Italia sarà lanciato in stock limitato sul sito mi.com nella versione da 6GB di RAM e 64GB di storage al prezzo speciale di 259,90 euro nei colori Mineral Gray e Forest Green. La disponibilità ufficiale inizierà dal 5 ottobre al prezzo di 299,90 euro per la versione da 6GB di RAM più 128 GB di spazio di Storage nelle tre colorazioni Mineral Gray, Pearl White e Forest Green.

Per il momento non è ancora indicato su Amazon ma è probabile che lo sarà presto, visto che tutti i modelli principali Xiaomi sono disponbili da questa pagina. Tutti gli articoli di Macitynet su Xiaomi sono disponibili da questa pagina.