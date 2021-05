Attiva annuncia l’arrivo dei proiettori XGIMI HORIZON anche a 4K 

Attiva annuncia la disponibilità per la prenotazione dei due proiettori di punta 2021 del marchio XGIMI: Horizon e Horizon Pro con un’estetica di gran classe e tante novità tecnologiche per rendere la proiezione fino a 300” facile e potente in qualsiasi ambiente della casa e pure all’esternno

E’ stata creata per ambienti domestici e si adatta ad ogni tipo di installazione e spostamento al suo interno grazie ad una configurazione rapida Plug and Play con audio stereo Harman Kardon, funzione di adattamento trapeizodale automatica e dimensionamento dell’immagine in base alla massima superficie disponibile sulla parete.

Grazie alla proiezione fino a 300 pollici, la serie XGIMI HORIZON piacerà sia a coloro che vogliono guardare un film sia agli appassionati di gaming. Il modello HORIZON Pro è dotato della tecnologia True 4K, che offre una risoluzione superiore per una qualità d’immagine di altissimo livello e dettagli definiti, oltre ad una reale luminosità di 2200 ANSI lumen che permette la visione anche se la stanza non è completamente oscurata.

La tecnologia X-VUE – brevettata da XGIMI – migliora la qualità dell’immagine, adottando una tecnica di compensazione del movimento a 60 Hz che adotta la tecnologia MEMC (Motion Estimation, Motion Compensation) per risolvere qualsiasi potenziale sfarfallio dell’immagine che potrebbe verificarsi durante la proiezione di immagini ad alta gamma dinamica, aumentando notevolmente la chiarezza e fedeltà grazie a uno specifico algoritmo.

I nuovi prodotti sono dotati di altoparlanti Harman Kardon con un doppio trasduttore a larga gamma completa per un totale di 16W che garantiscono un suono di qualità e avvolgente per un’esperienza audiovisiva di alto livello anche senza dover collegare un impianto audio aggiuntivo.

Tecnologia innovativa e facilità d’uso

Spostare il proiettore dove si vuole abbinando ad un piedistallo o ad un supporto d’occasione non è normalmente facile, occorrono diversi minuti per correggere la planarità dell’immagine quando non si è perfettamente posizionati al centro dello schermo. La correzione automatica della distorsione trapezoidale e l’algoritmo di rilevamento delle immagini integrato basato sull’intelligenza artificiale identificano ed evitano in modo intelligente problemi nell’area di proiezione.

L’algoritmo IA è stato perfezionato attraverso migliaia di scene e centinaia di impostazioni dello schermo e può identificare automaticamente l’area dello schermo, regolando l’immagine di conseguenza. Ciò gli consente di riempire l’area di proiezione anche in uno spazio molto angolato. La funzione Auto Focus regola rapidamente la messa a fuoco anche quando il proiettore viene spostato, mantenendo l’immagine di proiezione sempre chiara e nitida.

La serie si basa su Android TV versione 10 con accesso a oltre 5.000 app. L’interfaccia è estremamente intuitiva e si sincronizza facilmente con i servizi di streaming da dispositivi mobile e desktop, così che la fruizione sia semplice anche per i più piccoli. Inoltre, XGIMI HORIZON ha ricevuto la certificazione Eye Comfort di TÜV e include la funzionalità di protezione degli occhi che elimina fastidiosi riflessi, garantisce che l’immagine sia priva di sfarfallio e riduce la quantità di luce blu emessa. Grazie ad Assistente Google si potranno richiamare a voce i video preferiti su YouTube, le serie preferite su Prime Video, le puntante di Montalbano su Raiplay e così via…

Per avere un accesso veloce ai contenuti è presente Fast Boot, la tecnologia integrata che consente l’accensione in soli 4 secondi e altri 6 secondi per riprodurre un’immagine a pieno schermo. Le capacità di proiezione frontale, dal retro o dal soffitto rendono i nuovi proiettori ideali per l’intrattenimento domestico, così che gli utenti possano passare in modo semplice e rapido dalla visione di un film a una sessione di gioco, alla scoperta del sistema solare.

I LED di XGIMI mantengono le proprie caratteristiche 30.000 ore, rispetto alle solite 4.000. Ciò si traduce in una durata del prodotto di oltre 10 anni, anziché un anno e mezzo come altri proiettori, evitando così le sostituzioni delle lampadine per tutto l’arco della sua durata.

Un proiettore adatto ad ogni stile di arredamento

Il design dei nuovi prodotti sarà apprezzato anche da coloro che sono più attenti all’estetica piuttosto che alla tecnologia. La serie HORIZON si integra perfettamente in qualsiasi ambiente e si distingue per linee morbide e una griglia che percorre tutto il perimetro del dispositivo. Inoltre, l’alluminio Study con il quale è costruito offre una preziosa combinazione di leggerezza, flessibilità e resistenza contro gli agenti corrosivi esterni.

Prezzi e disponibilità

I prodotti XGIMI sono distribuiti in Italia da Attiva e sono disponibili in pre-ordine su Gocamera e Ollostore. Saranno in vendita dal 20 giugno anche in Mediaworld, IRES (gruppo SME), Med computer, R-store e Euronics.

XGIMI HORIZON è disponibile in grigio spaziale mentre il modello da 4K XGIMI HORIZON PRO è disponibile in nero opaco: il prezzo per il modello full HD è di 1.099 Euro mentre il modello 4K costa 1.699 Euro Iva compresa.