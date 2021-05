JD-18TX, il drone pieghevole tascabile che si guida con lo smartphone

JD-18TX è il drone pieghevole che sta anche in tasca, pronto al volo, e che si guida anche con il vostro smartphone. Un’idea regalo interessante, anche in vista della bella stagione, che consentirà ai più di volare e riprendere scorci aerei grazie alla camera integrata. Al momento si acquista in offerta lampo a 57,77 euro direttamente a questo indirizzo.

Design futuristico per questo drone pieghevole, dalle dimensioni davvero contenute. Esteticamente si presenta con una forma particolarmente “schiacciata”, risultando davvero sottile, con un look aggressivo, tipico dei droni da corsa. Le braccia pieghevoli consentono di trasportare il piccolo drone anche in tasca, grazie alle dimensioni contenute di appena 23,00 x 19,00 x 7,50 cm.

Nonostante il prezzo davvero economico, e le dimensioni contenute, JD-18TX non rinuncia a caratteristiche tipiche dei droni di fascia più alta, ad iniziare dai sensori che permettono al velivolo di mantenere l’altezza automaticamente, e avere cos’ un hover più stabile.

Ancora il drone è in grado di eseguire acrobazie a mezz’aria, con la pressione di un solo pulsante sul radio comando. E’ possibile anche pilotarlo direttamente dallo smartphone, con una configurazione di tasti virtuali a schermo, anche se lo smartphone potrà essere utilizzato anche per guardare il flusso FPV live.

Tra le varie modalità di controllo quella chiamata headless, che rende la guida ancor più semplice, per tutti i principianti: in questa modalità non è importante dove punta la “testa” del drone, ma sarà sufficiente tirare lo stick verso se stessi per vedere il drone tornare alla base. In alternativa c’è anche il tasto di ritorno automatico, così da non perdere il drone.

Naturalmente, gode di una camera HD frontale che permetterà di portare a casa riprese aeree, ma anche foto o selfie.

Solitamente il drone JD-18TX ha un costo di quasi 100 euro, ma al momento si trova in offerta lampo praticamente al 50% di sconto. Si acquista a circa 57 euro direttamente a questo indirizzo.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.