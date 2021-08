Lamborghini Countach, ritorna l’icona del superlusso anni ’80 ed è ibrida

Lamborghini ha presenta la Countach LPI 800-4: un’edizione limitata futuristica che rende omaggio alla Countach, vera e propria icona anticonformista, in occasione del suo 50° anniversario.

Sono riconoscibili le linee ispirate alla Countach, antesignana delle supersportive moderne. Il produttore riferisce che la Countach LPI 800-4 mantiene inalterati l’esperienza e il suono inimitabili del V12 Longitudinale Posteriore (LP), uniti alla tecnologia ibrida (I) sviluppata per la Sián. Il V12 a trazione integrale permanente della LPI 800-4 eroga una potenza di 780 CV, combinata ai 34 CV del motore elettrico, per un totale di 814 CV (arrotondati a 800 nel nome) e promette “prestazioni eccezionali”, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi, da 0 a 200 km/h in 8,6 secondi e una velocità massima di 355 km/h.

La silhouette dell’abitacolo, fortemente inclinata, riprende la Countach originale. L’assenza dell’alettone esalta la purezza posteriore mentre gli airscoop sono integrati armonicamente nelle robuste spalle della vettura, impreziosite dalle tipiche griglie lamellari della Countach. Le iconiche prese d’aria NACA solcano i lati e le portiere della Countach LPI 800-4, mentre le linee distintive del Periscopio attraversano il tetto fino al posteriore della vettura e sembrano fluttuare verso il posteriore dell’auto.

La parte posteriore della Countach LPI 800-4 è immediatamente riconoscibile per la sua caratteristica forma a cuneo rovesciato, con il paraurti dalla linea più abbassata e slanciata e il design esagonale dei tre gruppi ottici. La LPI 800-4 sfoggia i quattro terminali di scarico caratteristici della famiglia Countach, collegati all’interno del diffusore in fibra di carbonio. L’accesso per conducente e passeggero avviene attraverso le porte ad apertura a forbice, introdotte per la prima volta sulla Countach e che sono diventate un simbolo del V12 Lamborghini.

Il V12 Lamborghini da 6,5 litri, con una potenza di 780 CV, è combinato con un motore elettrico da 48 volt montato direttamente sul cambio, che eroga ulteriori 34 CV. Il motore elettrico è alimentato da un supercondensatore che, a detta del produttore, fornisce una potenza tre volte superiore rispetto a una batteria agli ioni di litio con lo stesso peso.

La monoscocca e tutti i pannelli della carrozzeria sono in fibra di carbonio. Gli esterni presentano diversi elementi in fibra di carbonio nello splitter anteriore, intorno al parabrezza e agli specchietti retrovisori, sulle prese d’aria del cofano motore e sul battitacco, materiale presente in dettagli specifici degli interni.

La Countach LPI 800-4 è stata presentata al The Quail, negli Stati Uniti, in un colore unico, Bianco Siderale, con un tocco di blu perlato che ricorda la Countach LP 400 S personale di Ferruccio Lamborghini, e interni in pelle rossa e nera che omaggiano gli originali, reinterpretati per l’abitacolo di una vettura moderna.

I clienti di Countach LPI 800-4 edizione limitata possono scegliere tra una gamma di opzioni a tinta unita per i colori degli esterni, ad esempio Impact White, Giallo Countach e Verde Medio. In alternativa, la palette attuale offre colori moderni, per lo più metallici, come Viola Pasifae o Blu Uranus.

Gli interni sono disponibili in quattro configurazioni, Unicolor o Bicolor, ed è inoltre possibile scegliere tra una selezione di colori speciali per il rivestimento interno (cinque colori), il soffitto e le cuciture.

Per la gestione dei comandi della vettura, che includono connettività e Apple CarPlay, è disponibile un touchscreen HDMI centrale da 8,4″ realizzato appositamente per la LPI 800-4.

La vettura è stata realizzata in 112 esemplari: un rimando a “LP 112”, il nome del progetto utilizzato internamente durante lo sviluppo della Lamborghini Countach originale.

