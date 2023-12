Auguri di Buone Feste da Macitynet

Come ogni anno arriviamo a fine Dicembre con bilanci personali e professionali.

Questa finestra informativa che è MacityNet cresce sempre più per esperienza e in questi ultimi mesi di nuovo anche per numero di lettori.

Per noi, come per quasi tutti i nostri visitatori i prodotti Apple e la tecnologia in generale sono non soltanto uno strumento di lavoro o mezzo per aumentare il confort della propria casa e dei propri viaggi ma anche una passione, la voglia di utilizzare qualcosa di diverso per accrescere conoscenza, per rendere meno pesante e più gioioso il nostro approccio.

Anche quest’anno saremo qui anche durante il periodo festivo ad offrirvi, anche se in forma ridotta, i nostri aggiornamenti quotidiani e a prepararci per l’evento di inizio anno il mondo Hi-Tech, il CES di Las Vegas.

Nel frattempo passate più tempo con i vostri cari e godetevi il meritato riposo di questi ultimi giorni del 2023 e i primi del 2024!

E se proprio proprio non resistete consultateci, tra un cenone e l’altro, tra una tombola o una visita ad un presepe anche nella nostra versione mobile ora finalmente con tutti i contenuti. Auguri di tanta serenità e Buone Feste a voi e alle vostre famiglie!